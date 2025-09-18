Alimentos en Guayaquil: ¿Están aumentando los precios en los mercados de la ciudad?

A raíz de la eliminación del subsidio al diésel, y las protestas por esta decisión, hay expectativa por la posible alza

Ambiente en el Mercado Oeste de Guayaquil, ubicado en Lizardo García y 10 de Agosto.

En los mercados municipales de Guayaquil, la eliminación del subsidio al diésel no ha generado un marcado aumento de precios, aunque se registran ligeras variaciones, según constató EXPRESO.

En un recorrido, realizado este jueves 18 de septiembre, se constató que productos como la papa han subido de valor.

En un puesto se ofrecía la libra a 50 centavos de dólar, siendo que la semana anterior costaba 35 centavos, indicó un vendedor de verduras y legumbres.

En otro lugar, la misma libra había subido de 30 a 40 centavos de dólar. El saco, que los comerciantes compraban en 20 dólares, ahora cuesta $38, detalló una de las dueñas de puestos.

El encarecimiento del diesel no debería generar inflación significativa en Ecuador, según datos históricos y expertos consultados por EXPRESO.

Otros productos mantenían sus precios: cinco verdes se entregan por un dólar y la libra de cebolla colorada está en 50 centavos, en el mencionado mercado.

La decisión del presidente Daniel Noboa, anunciada el pasado 12 de septiembre, de eliminar el subsidio al diésel, elevó el precio de $1,80 a $2,80 por galón.

Las exigencias del FMI a Ecuador: reformas pendientes más allá del subsidio al diésel Leer más

Operativos contra el alza de precios

En días pasados, la Gobernación de Guayas anunció que hizo operativos para evitar la especulación, lo que derivó en la sanción de al menos seis locales.

Las autoridades dijeron entonces que habían detectado variaciones puntuales en productos como el plátano verde, la zanahoria, el pepino y el limón.

Estas fluctuaciones, aseguraron, responden más a factores climáticos y de oferta estacional que a un intento de especulación generalizada.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí