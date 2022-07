La calle Córdova, desde Mendiburo hasta Tomás Martínez, centro de Guayaquil, se llenó de alegría y sabor durante la sexta edición del Festival Intercultural, Gastronómico y Artístico, en el que se lució la comida guayaca.

Este festival, que formó parte del homenaje a Guayaquil en sus 487 años de fundación, congregó a cientos de personas que llegaron de diferentes puntos de la urbe.

A la altura de Mendiburo se levantó una tarima para las presentaciones de artistas, quienes interpretaron diferentes géneros musicales y pusieron a bailar a los cientos de asistentes.

Cecilia Zamora y su esposo Medardo Ordóñez, que llegaron de Sauces 3, se levantaron de sus asientos y pasaron a la ‘pista de baile’.

Lo mismo hizo Alejandra Caicedo, quien bailó con su hijo de 16 años un merengue que sonó desde los parlantes colocados en la calle.

Una veintena de stands ofertaron una gran variedad de platos típicos, como seco de gallina, arroz con menestra y carne, bolones, mariscos, bebidas tradicionales, dulces y otros platos elaborados con recetas de antaño. En algunos de ellos también se promocionó comida extranjera y artesanías hechas por emprendedores ecuatorianos.

El ambiente se puso más alegre con la participación de jóvenes cantantes que interpretaron rock, salsa y bachata. Los pasillos, pasacalles y valses estuvieron representados por cantores populares.

Este festival ha sido una oportunidad para dar a conocer mi negocio, que lo tengo en casa porque aún no consigo dinero para alquilar un local. No me puedo quejar, me ha ido bien.



Jahaira Navarrete, emprendedora