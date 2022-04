La alegría se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Luego de que EXPRESO publicara una serie de reportajes que reflejaban el enojo ciudadano en torno al estado de abandono en el que se encontraba la vía que conecta a Salinas y La Libertad con Ballenita y las playas que integran la ruta del Spondylus, en Santa Elena; las autoridades reaccionaron, pero apenas por dos semanas.

Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a cargo de los trabajos, llegó con maquinaria y empezó a tapar los cráteres, lo que hizo pensar a la ciudadanía que su clamor finalmente había sido escuchado. “Ganamos la batalla, la carretera no tendrá más un estado deplorable”, dijo a este Diario Romina Mejía, quien se había hartado de llamar a la grúa cada vez que no lograba esquivar los agujeros y su auto se dañaba.

Urge que los trabajos se hagan como se debe y que se coloque la señalética que amerita. En la ruta, pese a que hay viviendas y comercios aledaños, la gente vuela. No hay quien sancione.



Mario Arias,

ciudadano

Ayer, sin embargo, sus lamentos y enojo se incrementaron, al constatar que por quinto día consecutivo las máquinas habían desaparecido y las pocas que estaban, permanecían aparcadas. “Nos están viendo la cara de tontos. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no van a culminar los trabajos? ¿Por qué han suspendido todo? Aún hay huecos, hay tierra acumulada a los lados de la vía y todo está desnivelado. ¿Es un chiste esto?”, cuestionó indignada.

Los trabajos en esta ruta deben acelerase, puesto que la vía es la que conduce y da la bienvenida al turista que va hacia las playas. Que los huecos hayan sido tapados ya mejora el sector.



Mario Maldonado

habitante de Salinas

Sobre el tema, EXPRESO consultó al director provincial del MTOP, Patricio Oñate, y aseguró desconocer la fecha en la que se retomarán los trabajos, puesto que el proceso lo maneja la subsecretaría de la entidad. “No se nos ha informado en Santa Elena para cuándo se continuará con la obra, una vez que tengamos con exactitud la fecha estaremos comunicando, estamos a la espera del comunicado oficial”, señaló.

El gobernador Fulton Anchundia, sin embargo, explicó que las labores han sido suspendidas porque se analiza una ampliación a cuatro carriles. “De forma temporal se ha hecho una pausa hasta concretar la acción municipal. El Cabildo de La Libertad invertirá $ 3 millones, solo se están definiendo y planificando las acciones conjuntas a fin de que todo esté claro”, argumentó.

Hecho. Cerca de 4,6 kilómetros de extensión tiene la carretera que conecta a los cantones La Libertad y Salinas con la Ruta del Spondylus.



Pero a la ciudadanía esta explicación no le bastó. “¿Quién nos garantiza que las lomas de tierra serán retiradas? Ni siquiera tengo la certeza de que la obra ejecutada servirá. Y es que esta ruta, de no más de cinco kilómetros, no necesitaba solo de que le cubran los baches, le hace falta concreto. Lo que vemos es una obra parche, otra vez lo invertido se irá a la basura”, cuestionó la habitante de Ballenita, Valentina Ledesma.

Los montículos de tierra preocupan a los vecinos y conductores. Joffre Lino

Para el vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, Luis Tenempaguay, son más de 15 años los que han venido pidiendo un arreglo integral y este no ha sido tomado en cuenta. “¿Dónde está la ampliación? ¿Dónde está la iluminación y la señalética? Entiendan, necesitamos de buenas obras para ser un imán al turismo. Dejen de darnos migajas, no somos gorriones, somos ciudadanos, votantes. Quienes creíamos en todos ustedes. ¿No se cansan de defraudarnos?...”, sentenció André Mora, habitante de Ballenita.