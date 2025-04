Alcalde de Samborondón condena agresión a mujer y anuncia medidas de seguridad

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su "profunda indignación" tras la agresión a una mujer en el Parque Bicentenario. El hecho fue denunciado este martes 1 de abril a través de redes sociales, donde circula un video en el que la víctima aparece llorando y relatando lo sucedido.

Declaraciones del alcalde

En su cuenta de X, Yúnez se pronunció en contra de la violencia y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad en los espacios públicos. "La violencia es inaceptable, y aún más en un espacio público pensado para la convivencia y el bienestar de las familias", escribió.

Ante la falta de detalles públicos sobre el incidente, el alcalde informó que su equipo jurídico brindará apoyo a la persona afectada para iniciar acciones legales contra el presunto agresor. Además, anunció medidas inmediatas para reforzar la seguridad en el Parque Bicentenario, incluyendo la instalación de cámaras de vigilancia y mayor presencia de agentes de control.

La denuncia en redes sociales

El video que circula en redes muestra a una mujer afectada por la agresión. "Me parece terrible que no tengan cámaras, que un hombre le acaba de agredir y que no tenga pruebas para denunciar", dice entre lágrimas en la grabación.

"No lo vamos a permitir. He dispuesto que nuestro equipo jurídico brinde todo el apoyo necesario a la persona afectada, para iniciar las acciones legales correspondientes contra el agresor", escribió Yúnez.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con ciudadanos exigiendo mayor seguridad en los espacios recreativos de la ciudad.

