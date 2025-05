Alcalde de Guayaquil critica a DASE por mostrar operativo con personas vulnerables

Aquiles Álvarez aseguró que este tipo de acciones no son competencia municipal y pidió que se hagan sin exposición pública

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó su rechazo a una publicación realizada por la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) en su cuenta de X. La entidad compartió imágenes de un operativo nocturno en el que se asistió a personas en situación de calle y movilidad humana, lo que generó la reacción del burgomaestre.

"Qué lindo hacer esto, pero no es nuestra responsabilidad, así suene duro. Por último, si se lo hace, se lo hace en silencio, sin exponerlo. No hay que publicarlo. Esto le corresponde al MIES. No estoy de acuerdo con publicar esto", escribió Álvarez este miércoles en su cuenta oficial de X.

DASE había informado que, durante el operativo, casi 50 personas recibieron asistencia, de las cuales 8 aceptaron voluntariamente ingresar al Albergue Municipal.

Además, destacó que desde el 18 de junio de 2023 hasta el 28 de mayo de 2025 han atendido a 1.009 personas, entre ciudadanos nacionales en situación de calle y personas en movilidad humana. De ese total, 430 optaron por ingresar al albergue.

La DASE también explicó que en el albergue municipal acceden a refugio temporal, así como atención integral con el fin de "promover su estabilidad, bienestar y reintegración social".

