Guayaquil: Alarma en colegio del suburbio por alerta de bomba

La preocupación por sus hijos provocó que varios padres de familia llegaran corriendo hasta el colegio Febres Cordero, situado en las calles 29 y la J, en el suburbio de Guayaquil.

Por medio del chat de padres conocieron de una alerta de bomba en el establecimiento educativo donde estudian sus hijos. El artefacto explosivo fue hallado en el patio del colegio. Ocurrió la mañana de este martes 11 de julio.

Policías que llegaron al plantel para corroborar la novedad informaron a este Diario que no se trató de una bomba, sino de una camareta que posiblemente fue dejada por un estudiante.

"Es casi imposible que haya sido lanzada desde afuera, porque esto ocurrió en el patio. Se trata de una camareta", afirmó uno de los agentes que llegaron al establecimiento.

Padres llegaron al colegio para retirar a sus hijos Christian Vásconez

Sin embargo, por seguridad varios representantes retiraron a sus hijos y los llevaron a casa. Una madre manifestó que, pese a que están en exámenes, es preferible tener a su hijo a su hijo en casa y estar tranquila.

"Las clases no se han suspendido, pero mejor me lo llevo, no sabemos qué pueda pasar, la explosión fue tan fuerte que no parecía una camareta", manifestó.