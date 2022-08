Un vídeo captado por una cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) podría dar pistas del conductor y de los otros tres hombres que participaron en la violación grupal a una mujer de 27 años y de nacionalidad venezolana, ocurrido la noche del sábado 6 de agosto de 2022.

Las imágenes, subidas la tarde de este miércoles 10 de agosto, a la cuenta de Twitter de la alcaldesa Cynthia Viteri, muestran a tres vehículos de color rojo que ingresaron esa noche al centro comercial, donde la víctima abordó el auto en el que le robaron y la ultrajaron sexualmente.

En el vídeo, editado entre las 20:50 a 21:30, lapso en el que la extranjera menciona se embarcó en un taxi informal, luego de salir de su trabajo, donde se desempeña como médico, no se observa específicamente qué vehículo tomó la mujer.

“... he dispuesto a la @cscgye que actúe de oficio y entregue los videos para las investigaciones pertinentes, pese a no haber recibido ninguna solicitud por parte de la Policía Nacional”, indicó Viteri en Twitter, al sostener que el video demuestra que, en la hora en que ocurrieron los hechos, “sí estaban operativas las cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector donde la joven abordó un vehículo y posteriormente sufrió una violación grupal”.

Sin embargo, la fiscal Yoli Pinillo, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, explicó que tras recibir la denuncia de la víctima se solicitó que las cámaras de seguridad del centro comercial donde tomó el taxi la extranjera y de la CSCG sean revisadas, pero estas “no aportaron con la indagación porque están deshabilitadas o no funcionan”.

Sobre el caso de una mujer atacada sexualmente por varios sujetos a bordo de un taxi informal, he dispuesto a la @cscgye que actúe de oficio y entregue los videos para las investigaciones pertinentes, pese a no haber recibido ninguna solicitud por parte de la Policía Nacional. pic.twitter.com/ZpoaEqzr0C — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 10, 2022

La fiscal añadió que la afectada fue derivada al sistema de salud para una valoración médica, mientras que Viteri anunció que todo el contingente del Municipio de Guayaquil está a disposición de la víctima y su familia para que encuentren justicia y puedan reconstruir sus vidas.

Familiares de la víctima han indicado que la joven está “apagada”, pues fueron dos horas de terror que vivió tras subir a un auto rojo, cuyo conductor no solo abusó de ella, sino que permitió que se embarquen los otros tres sujetos que también la agredieron sexualmente.

“Me subieron la mascarilla a los ojos y me dijeron que baje la cabeza, que si hacía algo me mataban, podía escuchar que tenían algo con corriente, me quitaron el dinero que había cobrado recién. Uno de ellos a quien le decían ‘Jefe’ me golpeó en la cara”, indicó la afectada en la denuncia que presentó en la Fiscalía del Guayas.

Como llevaba los ojos tapados, manifiesta que desconoce la ruta que tomaron los sujetos, quienes, sin detener la marcha del vehículo, la violaron en repetidas ocasiones, en medio de las amenazas de muerte que recibía con un arma de fuego.

“Me amenazaron que si denunciaba lo sucedido me iban a matar, no sé dónde me dejaron, solo sé que caminé por una cuadra larga y comencé a pedir ayudar”, agregó en la denuncia.

Finalmente, la víctima fue auxiliada por un ciudadano que la ayudó a llamar a un allegado y juntos acudieron a la Fiscalía para asentar la denuncia, por el delito de violación.