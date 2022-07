Es un grito desesperado. Las victimas de abuso sexual exigen en redes sociales leyes justas para enmendar su dolor, transparencia en los procesos para encontrar pronta justicia y un sistema que no las revictimice. Una de ella es Diana, quien con la ayuda de familiares y amigos, promueven una campaña en redes sociales con el hashtag "justicia para dianita" para pedir que su caso no quede en la impunidad y avance por el sendero de la transparencia.

Sacapintas se llevan mil dólares tras balacera en el norte de Quito Leer más

El caso de Dianita, como han decidido llamarla sus familiares para proteger su identidad, quien denunció en marzo de 2020 ante la Fiscalía de Pedro Moncayo, en la ciudad de Tabacundo, que fue violada por su primo cuando tenía entre 8 y 12 años "avanza a paso lento". Esto luego de haber callado la agresión por varios años por temor a que su agresor cumpliera las amenazas que le hizo en reiteradas ocasiones. Amenazas que, según el relato de su madre, la llevó en distintas fechas a un colapso emocional que la orilló a lastimarse en su intento por quitarse la vida.

Hoy por hoy, Diana tiene 19 años y ha logrado, pese al desgaste emocional y psicológico que ha sufrido a causa del abuso sexual del que fue victima por años, culminar sus estudios de bachillerato. Sin embargo, su estado emocional es delicado, pues su madre asegura que deben mantenerla medicada para controlar sus cuadros de depresión y evitar que intente suicidarse nuevamente. Fármacos que también han causado otras afectaciones en su salud.

"Nosotros solo queremos justicia, no queremos nada más. Mi hija me duele. Ya no es la misma. Lo único que le podemos pedir a las autoridades es que el proceso se lleve con transparencia, nada más. Que el fiscal que lleva el caso no se me venda", pide la madre de Diana.

Jairala y Viteri desvían las dudas sobre sus gestiones con el telón preelectoral Leer más

La defensa de Diana fue asumida por una abogada del departamento de Inclusión Social del Municipio de Ibarra, quienes hasta ahora han brindado asesoría legal a ella y a su familia para continuar con el proceso que iniciaron hace dos años y el que aún no logra encontrar un culpable. Se tiene previsto que, el próximo 5 de agosto, se instale la audiencia preparatoria y evaluativa para ir a juicio. Proceso que, según la madre de Diana, esperan que se lleve con transparencia y pegado a la ley. "Mi hija ya rindió sus declaraciones y se ha colaborado con todas las diligencias, esperemos que el caso avance y se logre encontrar justicia".

Hasta que el caso concluya, el hashtag #JusticiaparaDianiata se continua replicando en redes sociales, con el objetivo de poner en el radar de las autoridades y grupos sociales este caso y así no quede en la impunidad. "Amiguitas feministas me han ayudado a hacer bulla para que podamos encontrar justicia. El proceso es lento y muchas veces he tenido que ir hasta la Fiscalía y enojarme porque no despachan las diligencias o no me daban mayor información. Solo buscamos justicia", cuenta con tristeza la madre de Diana, quien agrega que ella y toda su familia acuden a consultas psicológicas por "lo difícil que ha sido sobrellevar lo que sucedió".