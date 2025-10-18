Adrenalina y acrobacias en las escalinatas de Las Peñas: el Down Hill del Cerro

El Down Hill se llevó a cabo en el icónico barrio de Guayaquil. Las emociones hicieron vibrar a los presentes

Guayaquil vivió una tarde y noche cargada de emoción y adrenalina con el Down Hill del Cerro, una competencia que transformó las emblemáticas escalinatas de Las Peñas en un circuito extremo que dejó al público sin aliento. Cientos de personas se congregaron para presenciar piruetas, saltos y bicicletas volando entre aplausos y gritos de emoción.

Detalles de la competencia

El recorrido, de 500 metros, partió desde el Faro del Cerro Santa Ana y culminó en la calle Numa Pompilio Llona, desafiando a los competidores con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y obstáculos naturales. Los tiempos de descenso oscilaron entre 35 segundos y dos minutos, dependiendo de la categoría y la habilidad de cada deportista.

Equipados con cascos, rodilleras y protecciones especiales, los ciclistas demostraron precisión y destreza en cada maniobra. Desde los balcones, terrazas y las propias escalinatas, el público vibraba al ritmo de la competencia, coreando y celebrando cada salto.

El evento arrancó a las 17:00 con una carrera de exhibición infantil. Niños desde los 6 años se lanzaron por el circuito demostrando su valentía. “Es emocionante ver a mi hijo competir. Él se emociona mucho y nosotros como familia también lo disfrutamos”, expresó Jairon Ayala, padre de Enzo y Dante, pequeños deportistas de 6 y 10 años.

Alegría y algarabía en los espectadores

“No me da miedo, para mí es muy divertido. Me encanta este deporte”, aseguró Enzo, quien ya participa por segunda ocasión en esta disciplina extrema.

Las categorías incluyeron Élite, Máster, Mujeres, Ebike y Junior, con tiempos promedio cercanos al minuto. Los jueces evaluaron velocidad, fluidez y dominio técnico en cada tramo del descenso.

En diálogo con EXPRESO, Alberto Sánchez, organizador del evento, destacó el nivel de los participantes: “Son 67 deportistas de élite que compiten en esta octava edición. Todos tienen un alto nivel técnico”, explicó.

Además, resaltó el propósito de la cita deportiva: “El Down Hill del Cerro busca mantener viva la pasión por esta disciplina y, al mismo tiempo, promover el turismo y la reactivación económica de los emprendedores del Cerro Santa Ana”.

La jornada alcanzó su punto máximo cerca de las 19:00, cuando se disputaron las finales. Entre luces, gritos y el rugir de las bicicletas, el público celebró cada acrobacia, reafirmando que el Down Hill ya es una tradición que llena de orgullo y energía a Guayaquil.

Los ganadores de la jornada

Categoría Femenina: Emiliana Macías

Categoría Máster: Darwin Miranda

Categoría E bikes: Chacuco

Categoría Enduro: Luis Jarrín

Categoría Junior: Dylan Vargas

Categoría Élite: Alejo Ortiz

