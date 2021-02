Elecciones en Ecuador: “Tras 53 años de votar, un virus no me iba a asustar”

A lo lejos se adivina que aquel hombre entrado en años que atraviesa una de las calles internas de la ciudadela universitaria ‘Salvador Allende’, ha cumplido tantas veces con la obligación del voto que quizá olvidó cuándo fue la primera vez.

“No recuerdo la fecha, pero en la papeleta estaba Velasco Ibarra y voté por él. Hoy sé que hay otro Velasco, pero como buen barcelonista votaré por Isidro Romero”. Se llama Bolívar Paladines Jaramillo y marca así -en esta frase- dos momentos de su vida, pero también dos instancias en la vida democrática de un país que ayer volvió a convocar a sus ciudadanos a las urnas, en medio de una pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 que obligó a tomar medidas para tratar de contener los amontonamientos, lo que en la práctica resultó infructuoso.

En junio de 1968, cuando Bolívar Paladines, un comerciante lojano que arribó a Guayaquil en 1949, votó por primera vez andaba por los 24 años y en la papeleta presidencial solo figuraban cinco candidatos. Uno de ellos era José María Velasco Ibarra, quien aspiraba a una histórica e imponente quinta presidencia.

Testimonio. Paladines conserva en su billetera los certificados de votación de los últimos seis años. Freddy Rodriguez

Ayer, cuando este jubilado acudió hasta la facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, para ejercer su derecho al voto, a pesar de que no estaba obligado, los aspirantes a la presidencia sumaban 16.

Asegura que nunca dejó de votar. Si alguien no le cree saca su billetera y de esta extrae una serie de certificados de votación, todos plastificados. Aparecen una tras otra desde las seccionales del 23 de febrero de 2014. “Tendría más, pero antes de las elecciones de 1978 no era obligatorio presentar el certificado. Le daban un papel, pero este me duraba menos que la tinta en el dedo pulgar que uno estaba obligado a untarse luego de votar”.

Acerca de su primera votación, Bolívar Paladines tiene claras las cualidades del candidato que ganó las elecciones del 68. “Velasco Ibarra era un tipo inteligente. No cogía papel para sus discursos y le bastaba levantar su dedo para ganarse a las masas”.

Paladines reside en la ciudadela Modelo y dice que cada día hace sus caminatas por el parque de la Kennedy, por eso es que tuvo fuerzas para cubrir el kilómetro que había entre su casa a la junta donde votó ayer. “Si en 53 años nunca falté a las votaciones, ni mis dolencias de vejez, ni el virus que está matando tanta gente me lo iba a impedir hoy”.

¿Es vendedor o elector?

En el colegio Vicente Rocafuerte hasta antes de las 11:00, los delegados de los partidos políticos ni los periodistas entraban fácilmente. Sin embargo, del otro lado, los informales disfrazados de votantes ofertaban desde plumas con alcohol hasta agua y jugos. Como una medida para contrarrestar el repunte de la Covid-19, el comercio informal estuvo prohibido en los alrededores de los recintos electorales, peor dentro de estos. En parte dio resultados, pero no faltaron aquellos que burlaron el control e instalaron sus negocios entre las filas, sobre aceras alejadas de las miradas de militares, policías y metropolitanos. Ocurrió así en la Universidad de Guayaquil, donde unos 20 comerciantes se adueñaron de la entrada sur del complejo universitario. También entre los electores hubo quien resistió las recomendaciones: lejos de la mirada de los uniformados se descolgaban libremente las mascarillas.