Los 5 mejores momentos del concierto de Daddy Yankee en Guayaquil

Dos horas de completa locura fue lo que se vivió en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil con la presentación de uno de los máximos exponentes del género urbano Daddy Yankee, quien visita Ecuador como parte de su última gira 'La Última Vuelta World Tour'.

El caos fue parte del concierto de Daddy Yankee en Guayaquil Leer más

Desde su salto al escenario con su tema 'Campeón' hasta el cierre con el icónico hit 'Gasolina', fueron varios los momentos que marcaron a los fans que llenaron el interior del estadio y que pudieron presenciar el show en vivo del boricua.

1. EL 'ATERRIZAJE' DEL BIG BOSS

Luego de una cuenta regresiva coreada por los asistentes al evento y como si el lugar fuera la autopista de una aeropuerto, el 'Cangri' subió al escenario luego de 'aterrizar' en un avión simulado en las gigantescas pantallas que cubrían el escenario.

De inmediato la locura se apoderó de los miles de fanáticos presentes, que de inmediato se pusieron al unísono de Yankee para corear sus temas. Los gritos de los mismos eran igual o más fuertes que los parlantes que retumbaban en ese espacio.

2. LOS FANS LO ACOMPAÑAN EN EL ESCENARIO

La energía que se vivió en el estadio Modelo fue incluso destaca por el propio Daddy Yankee, quien no dudó en subir al escenario a un grupo de fanáticos, que tuvieron la oportunidad de cantar y bailar con el boricua y el cuerpo de baile que lo acompañaba.

La emoción era evidente en los afortunados que lograron tener por varios minutos cerca al 'Big Boss'.

3. EL ABRAZO A UN FAN

Para muchos sin duda el momento más emocionante de la noche fue cuando un fan subió inesperadamente al escenario. Y es que fuera de convertirse en un mal momento y de remarcar la falta de organización en el recinto, el hecho generó aplausos y gritos de emoción de los asistentes.

El joven, del que no se tiene mayor información, burló la seguridad del evento, subió al escenario y logró abrazar al boricua. Pero la cosa no quedó ahí, el "afortunado" (como lo calificaron varios espectadores) se inclinó ante el cantante y lo hizo una reverencia. Por su parte, 'el Jefe' no dejó que permaneciera muchos segundos en el suelo, lo levantó y volvió a abrazar; acción que generó admiración entre los asistentes al show.

4. UN 'LIMPIAPARABRISAS' GUAYACO

Como ya parte clásica de sus shows, el cantante sincronizó a todo el estadio e hizo que sus fanáticos levantaran los brazos con las linternas de sus celulares encendidas y haciendo movimientos de un lado al otro al ritmo de su famoso 'Limpiaparabrisas'.

La vista desde cualquier parte del estadio Modelo era increíble. Las luces y la sincronía en el público demostraba una vez más que los asistentes pudieron disfrutar del evento, a pesar de los problemas que presentó la organización.

Los celulares de los asistentes registraban el último show de Daddy Yankee en Guayaquil. ADRIÁN CONTRERAS

Daddy Yankee en Guayaquil: Una marea de fanáticos generan caos al ingreso del estadio Modelo Leer más

5. UNA DESPEDIDA CON PROMESA DE REGRESO

Las dos horas de presentación no fueron suficientes para los fanáticos. Al culminar su éxito 'Gasolina', el 'Cangri' se despidió del público guayaquileño y agradeció por ser una vez más un "público de lujo".

No dejó el escenario sin antes recalcar que si bien esta es su última visita a la ciudad como parte de un tour, sus visitas continuarán como turista e hizo un llamado a sus fanáticos a recibirlo en sus casas y compartir un plato de comida.

El cierre a este espectáculo se selló con un show de fuegos artificiales que acompañaban los aplausos con los que decían adiós al artista.