El tenista serbio Novak Djokovic, clasificado para la tercera ronda de Wimbledon, afirmó que se ve “joven de mente y cuerpo” y que está muy agradecido de estar sano y en forma.

Djokovic, que es el segundo tenista en la historia con 350 victorias o más en Grand Slam, derrotó este miércoles 5 de junio al australiano Jordan Thompson por parciales de (6-3, 7-6 (4) y 7-5), resultado que le valió clasificar a la tercera ronda del torneo, donde se medirá contra el ganador del duelo entre Stanislas Wawrinka o Francisco Cerúndolo.

En rueda de prensa, el serbio, actual # 2 del mundo, fue preguntado por su perspectiva de la edad (tiene 36 años) y el paso del tiempo.

“Eres tan joven o viejo como te sientas. Me siento joven con mi cuerpo, con mi cabeza, en mi corazón. Seguir jugando el deporte que amo desde que era pequeñito también es algo muy refrescante. Sí, el cuerpo responde diferente, pero debo decir que soy muy afortunado de estar sano; a estas alturas de mi carrera, tras 20 años de deporte profesional, aún soy capaz de competir al más alto nivel”, explicó Djokovic, tajante y convencido.

Sobre si siente menos presión ahora que ha superado el récord de Grand Slam, por encima de Rafael Nadal, Djokovic aseguró que cada vez que salta a la pista nota una “presión tremenda” y unas “grandes expectativas” tanto de la gente que lo ve como de sí mismo.

“Es un sentimiento al que me he acostumbrado y es algo que acepto porque me da más motivación para seguir haciendo más historia”.