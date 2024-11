William Pacho del PSG habla del salto de calidad gracias al DT Luis Enrique

William Pacho se ha convertido en la sensación del PSG. Su entrenador, el español Luis Enrique, lo considera uno de los mejores jugadores del equipo. El ecuatoriano vuelve a ser protagonista en la Champions League, está vez frente al Atlético de Madrid, el miércoles 6 de noviembre del 2024 desde las 15:00.

El defensor tricolor ha asegurado que aprovecharán la condición de local para capitalizar los errores del conjunto español. "El Atlético es uno de los mejores equipos del mundo, pero intentaremos identificar sus fallos y aprovecharlos. Debemos tener paciencia, seguir las indicaciones del entrenador y así lograremos buenos resultados", afirmó Pacho.

William Pacho jugará en PSG hasta julio de 2029. Tomada de @PSG_espanol

El ecuatoriano ha elogiado la forma en la que Luis Enrique transmite sus ideas. "El entrenador siempre está atento a los detalles, cosas que antes como jugador no valoraba. Me ayuda a mejorar día a día", señaló.

Todo lo que va aprendiendo Pacho

Además comentó sobre el trabajo de Luis Enrique: "Si tienes cosas que mejorar tratar de decírtelo de la manera que te inspire para mejorar. Siempre está presente, se fija en los detalles, cosas que como jugador yo no veía, pero que ahora me doy cuenta de lo importante que son los detalles".

Pacho reconoció que debe trabajar en reducir las faltas y aumentar su contribución en ataque. Sin embargo, destacó su compromiso con el equipo: "Desde pequeño he aprendido a enfrentar los desafíos de la mejor manera. Esa mentalidad me ha fortalecido y me ayuda en cada partido".

