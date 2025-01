Washington Corozo habría sido denunciado por abandonar supuesto hijo en Perú

Le tiró la ley. Washington ‘Manchita’ Corozo fue denunciado ante la justicia de Perú por Fiorella Charún, quien asegura que mantuvieron una relación amorosa y que él la abandonó sin asumir la responsabilidad por un bebé que fue procreado en diciembre de 2023, cuando el futbolista ecuatoriano aún jugaba en el Sporting Cristal.

Según las declaraciones de Charún en el programa ‘Amor y Fuego’, no demandó antes a Corozo porque su abogado se comunicó con ella después de que el delantero oficializó su llegada al Emelec, el 7 de enero de 2024, asegurándole que el tricolor se haría cargo del bebé, nacido el 28 de diciembre de 2023.

Las declaraciones de Fiorella Charún en ‘Amor y Fuego’

“Al saber que mi hijo iba a nacer, se va del país. Me enteré de que se había marchado cuando ya me dieron el alta médica”, aseguró Charún. Además, comentó que confió en el abogado de Corozo, pese a que el jugador ya no estaba en Perú y la había bloqueado en redes sociales.

Sin embargo, según su testimonio, no volvió a tener contacto con el futbolista ni con su representante. Por esa razón, decidió enfrentarlo el pasado 10 de enero en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, cuando Corozo llegó junto a la delegación de Emelec para enfrentar a Alianza Lima en un amistoso.

“Es bastante complicado porque es un bebé. Realmente, por todo lo que he pasado y los comentarios que han hecho, me he callado mucho porque daban a entender que yo lo había hecho (quedar embarazada) por su dinero, y no fue así”, expresó Charún entre lágrimas.

Fiorella Charún ha mostrado fotos de ella junto a Washington Corozo. Internet

Ante esta situación, la joven decidió presentar una demanda de Filiación Parental en el Poder Judicial de Perú contra Washington Corozo, para que asuma su responsabilidad con el niño, que ya cumplió un año.

Luego del partido que Emelec perdió 2-0 ante Alianza Lima, el 12 de enero, Corozo negó las acusaciones de Charún y abandonó Perú sin inconvenientes. Incluso, publicó una fotografía en sus historias de Instagram con la leyenda: “rumbo a Cali”.

