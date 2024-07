Venezuela vs. Canadá: fecha, hora y dónde ver el partido de Copa América

La selección venezolana, que acumula un pleno de victorias en la Copa América, buscará extender su racha triunfal este viernes 5 de julio cuando se enfrente a la sorprendente Canadá en los cuartos de final del torneo continental.

Kendry Páez, la joya de Ecuador que es alabado por la FIFA Leer más

El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y marcará la segunda vez que la Vinotinto se acerca a la posibilidad de disputar una final en este certamen, tras su actuación en 2011.

Los venezolanos viven con gran ilusión este momento, inmersos en un sueño que podría convertirse en realidad. La selección, dirigida por Fernando Batista, ha demostrado un sólido rendimiento durante la fase de grupos, conquistando las tres victorias posibles. Sin embargo, el rival que tendrán enfrente no será sencillo.

¿Fecha? viernes 5 de julio

¿Hora? 20:00 de Ecuador

¿Dónde? AT&T Stadium de Arlington, Texas

¿Transmite? Directv, DGo

Canadá (i) superó a Chile y Perú y se clasificó segunda del grupo A por detrás de Argentina. efe

Canadá, debutante en la Copa América, ha sido una de las revelaciones del torneo, mostrando un dinamismo y efectividad que ha sorprendido a propios y extraños.

Batista, con la mente en la victoria

El técnico venezolano, Fernando Batista, no cuenta con un once titular definido, ya que solo cinco jugadores han sido titulares en los tres encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, esto no significa que la Vinotinto carezca de jugadores de calidad.

(Le puede interesar: Ecuador vs. Argentina | VER EN VIVO: minuto a minuto del partido en Copa América)

Venezuela vs. Jamaica: La Vinotinto firma un pleno histórico Leer más

Entre los futbolistas más destacados se encuentran el portero Rafael Romo, el central Yordan Osorio, los mediocampistas Yangel Herrera y José Martínez, y el experimentado delantero Salomón Rondón, capitán del equipo.

Posibles alineaciones del Venezuela vs. Canadá

​

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Jon Aramburu; Yangel Herrera, José Martínez, Telasco Segovia; Eduard Bello, Darwin Machís y Salomón Rondón.

Canadá: Maxime Crépeau; Alphonso Davies, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Alistair Johnston; Liam Millar, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Richmond Laryea; Cyle Larin, Jonathan David.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!