La Tuka Ordóñez pide disculpas por reacción en calles de Cuenca

El delantero Roberto "La Tuka" Ordóñez, jugador Cuenca Jr, equipo de la segunda categoría del Azuay, se vio envuelto en una polémica luego de que un video suyo se viralizara en redes sociales. En las imágenes, el jugador aparece visiblemente alterado, respondiendo con la frase "bobo ignorante" a un ciudadano que lo grababa y amenazaba con difundir el material en internet.

Horas después del incidente, Ordóñez publicó un video de más de cuatro minutos en el que explicó lo sucedido y ofreció disculpas públicas.

El vídeo que se hizo viral

Un conocido jugador de fútbol le responde a una persona bobo e ignorante, cuando le reclamaron por manejar de forma agresiva. pic.twitter.com/tYAr6NsTx1 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 4, 2025

El futbolista relató que el hecho ocurrió el lunes 3 de febrero, alrededor de las 17:00, cerca del estadio de Cuenca. Según su testimonio, se vio obligado a frenar de manera abrupta en una intersección, luego de que un peatón cruzara de forma imprudente junto a otros dos individuos.

"Varios vehículos que circulaban detrás de mí también tuvieron que detenerse de golpe y hacer sonar sus bocinas. Creo que su accionar pudo haber causado un accidente grave. Había familias y niños en los autos que venían detrás", explicó.

Ordóñez señaló que, tras el incidente, la persona en cuestión reaccionó de forma agresiva hacia él, lo que desató el altercado que quedó registrado en video.

El delantero admitió que su respuesta no fue la adecuada y lamentó haber reaccionado con enojo. "Me equivoqué, no debí actuar de esa manera. Mil disculpas para cada uno de ustedes", expresó en su mensaje.

El video que hizo Roberto Ordóñez para pedir disculpas

Asimismo, enfatizó que el video viralizado solo muestra su reacción y no el contexto previo del incidente. También desmintió haber circulado a más de 50 km/h y aseguró que utiliza GPS para movilizarse por la ciudad.

Para cerrar su pronunciamiento, Ordóñez envió un mensaje conciliador a la afición: "Quiero dejarles un fuerte abrazo y un millón de bendiciones a cada uno de ustedes".

