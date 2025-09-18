Expreso
Richard Carapaz, Tour de Luxemburgo 2025, en vivo, ciclismo, EF Education-EasyPost, Mundial de Ciclismo Ruanda 2025
Richard Carapaz es el líder del EF Education-EasyPost en el Tour de Luxemburgo.CORTESÍA

Tour de Luxemburgo 2025: sigue en vivo a Richard Carapaz y Jhonatan Narváez

Los ciclistas tricolores Richard Carapaz y Jhonatan Narváez afrontan la segunda etapa en busca de seguir con buen ritmo

El Tour de Luxemburgo 2025 continúa este jueves 18 de septiembre con la segunda etapa que tendrá la presencia de los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates).

En la primera jornada, los tricolores llegaron junto al pelotón principal y marcaron el mismo tiempo que el francés Romain Grégoire (Groupama), quien se impuso en el esprint final para quedarse con la victoria.

Carapaz y Narváez se ubican en los puestos 13 y 8 de la general, respectivamente, a solo 10 segundos del líder Grégoire, lo que mantiene intactas sus opciones de escalar posiciones en la competencia europea.

La segunda etapa se disputará entre Remich y Mamer, con un recorrido de 168,4 kilómetros. El perfil del trazado es favorable para los velocistas, aunque incluye ascensos en la Côte de Wintrange y la Côte de Remerschen.

Jhonatan Narváez, Tour de Luxemburgo 2025, en vivo, ciclismo, UAE Team Emirates
Jhonatan Narváez apunta a ascender en la clasificación general.CORTESÍA

El final será en Mamer, localidad histórica para el ciclismo, donde está la casa del excampeón Nicolas Frantz, doble ganador del Tour de Francia. Con este escenario, los ecuatorianos buscarán aprovechar la jornada para subir en la clasificación general y acercarse a los puestos de podio.

Sigue en directo la segunda etapa

