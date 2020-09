Técnicos que cruzaron la frontera

Octavio Zambrano: “Algún día espero dirigir la selección de mi país”

El entrenador ecuatoriano dirigió en la selección de Canadá. Cortesía

Octavio Zambrano es uno de los pocos técnicos ecuatorianos que cuenta en su hoja de vida con una larga lista de clubes a los que ha podido dirigir en el exterior.

El DT de 62 años se ha dado el lujo de manejar a cinco equipos de Estados Unidos, uno de Moldavia, uno de Hungría, tres de Colombia, dos de Ecuador e incluso a una selección nacional: la de Canadá.

Pese a esa dilatada carrera, que inició en 1993, con el desaparecido Los Ángeles Cobras de la MLS, Zambrano no ha podido triunfar en su propia tierra, pues en Ecuador apenas ha dirigido a El Nacional y Delfín.

En cuanto a la clave de su éxito, en relación al resto de colegas ecuatorianos, el exDT de los militares sostuvo que esta se dio gracias a la formación que pudo tener en Estados Unidos.

“En 1979, cuando jugaba para el desaparecido Valdez, recibí una beca de estudios en una universidad de California. Allá jugué para la universidad y luego en Los Ángeles Lazers. Pero me retiré de jugar profesionalmente, dos años después, pues sentía que la formación de jugadores era lo mío”.

Zambrano indicó que el llamado a la dirección técnica se dio gracias al conocimiento que había adquirido de los técnicos europeos que lo dirigieron.

“A mi llegada a Estados Unidos tuve como técnicos a algunos ingleses, de ellos aprendí mucho. La forma de trabajar era muy distinta a la que había estado acostumbrado en Ecuador y eso despertó mi pasión por ser técnico”.

“La verdad que no me quejo. Mi carrera deportiva ha estado llena de buenas experiencias. La perseverancia al trabajo es lo que me ha dado la oportunidad de llegar lejos”.

Sobre haber dirigido al combinado canadiense, Zambrano explicó que esta fue de sus mejores experiencias. “Me siento satisfecho de que pude alcanzar el reto de dirigir una selección nacional. Aunque la verdad que espero algún día dirigir la de mi país. Pero mi llegada a Canadá se dio luego de que la dirigencia analizó mi carrera, estaban buscando un DT que conozca el medio y para ellos lo más importante fue que cuando estuve en La Galaxy en 1999 pudimos ser el primer equipo en llegar a una final de la Copa de Campeones, que disputamos ante Cruz Azul. Mi carpeta se impuso a la de cinco técnicos, entre europeos y sudamericanos”. DP

Carlos Sevilla: “Me tocaba sacarlos de las discotecas”

Carlos Sevilla dirigió en el Cienciano de Perú en el 2005. Cortesía

Carlos Sevilla es uno de los entrenadores ecuatorianos con más clubes dirigidos a nivel local, pero aunque usted no lo sepa, tuvo una experiencia en el Cienciano de Perú.

Sevilla recientemente había salido campeón con Emelec y, luego de su paso por Macará y El Nacional, se dirigía hacia su nuevo rumbo, y aunque tuvo un comienzo promisorio, el duelo por Copa Libertadores en 2005 contra Chivas de Guadalajara lo marcó.

“En Cienciano el problema fue que, una vez que queda campeón de la Sudamericana, vende siete jugadores y me toca hacer una reestructuración y nos estaba yendo bastante bien”, comienza relatando.

“Después nos tocó jugar Copa contra las Chivas y ahí fue bastante difícil. Mucho tuvo que ver Héctor Baldassi, el árbitro central, porque mientras que íbamos cero a cero uno de mis jugadores quiere hacer un cambio de frente y le pega en la nalga a Baldassi y el rebote le queda servido para un jugador de las Chivas y nos puso la cosa cuesta arriba”, comenta.

Sevilla explica que no fue fácil controlar a los jugadores y tenía que hasta irlos a sacar de las discotecas.

“La parte disciplinaria era lo más difícil de controlar. Menos profesionalismo que en Ecuador. Les hice visitas sorpresa, no solamente una vez, sino varias veces. Hacíamos el seguimiento del caso, lo buscábamos y lo mandábamos a dormir. No solo de las fiestas me tocó sacarlos, sino de las discotecas”, agregó.

Sevilla dejó el club en poco tiempo por el cambio de dirigencia y volvió a Ecuador. SDP

Alfredo Encalada: "Allá tratan mejor a sus DTs que en Ecuador”

Alfredo Encalada guarda recuerdos de su paso por el fútbol de El Salvador. Cortesía

Corría el 2002 y Alfredo Encalada iba a tener una propuesta que le cambiaría la forma de ver el fútbol como entrenador. Adaptado a su ideología y a lo aprendido con Dusan Draskovic, Francisco Maturana y después Hernán Darío Gómez, el DT tricolor llegó al Dragón de El Salvador y se encontró con otra realidad.

“Fui a la ciudad de San Miguel, muy calurosa y fui a ver el partido del equipo y perdió 5-1 de local. Me puse a dudar de donde me había metido y me di cuenta que estaba complicada la cosa”, dijo entre risas.

Encalada encontró en esta liga mucha consideración al técnico local, algo que lo sorprendió y desearía que suceda en Ecuador.

“Cuando llegué tuve que esperar dos semanas para que la asociación de técnicos me califique, porque ellos no permiten que cualquier extranjero dirija en su país. Llegué para entregar mi documentación, me pedían papeles originales y una certificación de la FEF por haber dirigido la selección. Mi esposa tuvo que viajar y sacar el diploma de la pared para que me aprueben”, explicó.

En su debut su club goleó 5-0 y los medios hablaban muy bien de él, se adaptó a muchas cosas, el estilo de juego, al futbolista que es muy trabajador y respetuoso, hasta la comida. En un entrenamiento, tres de sus jugadores frenaron todo para ir a atrapar una iguana.

“Allá eso era muy común, eran situaciones que a mí me tocaba adaptarme y hasta cierto punto eran peculiares”, agrega.

Pese a que logró salvar al club del descenso, la experiencia de Encalada tuvo que terminar por el cambio de dirigencia. SDP