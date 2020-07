Al técnico Pablo Repetto le sorprendió la salida de Antonio Valencia

El tema del momento en Liga de Quito es la salida de Antonio Valencia. El técnico Pablo Repetto confesó que le tomó por sorpresa esta importante baja en los albos y valoró el aporte del Toño durante su estadía con los universitarios.

"A nosotros nos hubiera gustado que siga en el equipo. Se dio la salida de forma repentina, tenemos que entender la posición del jugador. Nos hubiera gustado saberlo antes pero respetamos la decisión", afirmó el estratega uruguayo.

Tuvo palabras de elogio para Valencia y resaltó que "se empieza a valorar muchas cosas hoy que no está en Liga. Lo bueno que nos dio en todos los aspectos, jerarquizó al equipo. Dejó un mensaje, en especial a los más jóvenes, de profesionalismo, de humildad".

Repetto indicó que analiza las opciones para reemplazar al Toño en el rol titular y destacó que cuentan con un "plantel amplio de buenos jugadores". Ademas, dijo que estudia la posibilidad de incorporar un jugador, no precisamente un volante como Valencia, pero que "estamos en una situación (económica) complicada. Prefiero no hablar".

También se refirió a su renovación con los universitarios, detalló que faltan detalles que se irán puliendo y que "de acuerdo a la realidad veremos lo que sea mejor para las dos partes".

Al consultarle sobre propuestas para dirigir otros equipos o incluso llegar a la Tricolor, fue enfático al manifestar que "no me gusta hablar de eso, menos de una selección cuando hay un entrenador. Ni me ilusiono ni busco ninguna posibilidad".