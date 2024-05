Súperliga femenina: Se juega la fecha 6 con Barcelona y Dragonas en la punta

La pelota vuelve a rodar en los pies de las chicas de la Superliga femenina. Se juega la fecha 6, que inició el 17 de mayo del 2024, entre Toreros y Deportivo Ibarra.

Barcelona vuelve a abrir el estadio Monumental el 18 de mayo del 2024, para ver jugar a las dirigidas por la DT Wendy Villón ante su exequipo, el Deportivo Cuenca, que ha sido dos veces campeón de la Superliga, pero que ahora anda en horas bajas y no ha ganado ningún partido.

Este partido es ideal para ir en familia; se jugará desde las 15:30 y la entrada es libre para el palco 3 y la General Sur, como para un sábado de fútbol con los amigos.

Fútbol femenino para ver gratis en familia en el Monunental

La mayoría de las jugadoras que están en el Ídolo fueron parte del Deportivo Cuenca. Es la mejor oportunidad que tienen las amarillas para seguir en el primer lugar.

Madelen Riera jugadora de Barcelona, antes estuvo en Deportivo Cuenca, ANGELO CHAMBA / EXPRESO

El fútbol femenino comienza a tratarse como debe ser, jugándose en estadios, como el partido del 19 de mayo del 2024 desde las 11:00 que jugarán Liga de Quito vs. Macará.

En el Grupo 2 hay un partido clave y el más destacado de la fecha: Dragonas de Independiente del Valle reciben en su estadio, Chubb Arena, a Universidad Católica. Es el partido bravo el el 19 de mayo del 2024 desde las 14:00.

Dragonas, con 12 puntos, son las reinas del goleo del 2024, con 18 anotaciones en 4 partidos, y reciben a Católica, que se mantiene con 9 puntos. Este será un partido para medir el poderío de las chicas de Independiente del Valle.

Así se juega la fecha 6

Grupo 1, 18 de mayo 15:30 Estadio Monumental: Barcelona vs D. Cuenca. Domingo 19 de mayo: 11:00, Estadio Rodrigo Paz: Liga de Quito vs Macará. Complejo Tumbaco, 15:00: El Nacional vs Quito. Grupo 2, 19 de mayo: Estadio Alejandro Serrano, 10:00: Ñusta vs Ñañas, Chubb Arena; 14:00, Dragonas vs Católica

El 17 de mayo jugaron: Toreros vs Ibarra.

