El Kartódromo Internacional de Guayaquil será sede de la competencia y exhibición.Archivo

Solidarikart: karting y autos clásicos con fines benéficos en Guayaquil

Amantes del deporte tuerca se juntan el 30 y 31 de agosto para recaudar fondos para las víctimas de la Vuelta al Ecuador

La familia tuerca se une el fin de semana del 30 y 31 de agosto por un noble causa: apoyar a los familiares de las víctimas registradas en la tercera etapa de la Vuelta Automovilística 2025 con el evento denominado ‘SolidariKart’, competencia de karting y exhibición de autos clásicos que se realizará en el Kartódromo Internacional de Guayaquil.

El Karting Club de Guayaquil, el Club de Automovilismo y Kartismo de Salinas, así como clubes de Cañar, Azuay, Cuenca, Azogues, La Troncal, Piñas, El Oro, Riobamba, Santo Domingo y varias escuderías de todo el país han confirmado su presencia en la cruzada.

De acuerdo con los organizadores, las categorías en competencia serán: Comer, miniswift, minimax, junior, 125 cc, senior Rotax 125 cc, senior X30 125 cc, master 125 cc, open, así como Yamaha 100 cc y mujeres open.

Según el cronograma, el evento iniciará a las 12:00 del sábado 30 con las prácticas controladas, mientras que a las 16:00 serán las clasificaciones. Ya el domingo, desde las 09:30 se realizarán las competencias en el Kartódromo.

Crono Race Ecuador, comisarios, directores, organizadores y pilotos de varias provincias apoyarán la iniciativa.

