Simone Biles, deportista del año 2024 de 'Sports Illustrated'

Simone Biles, la gimnasta más condecorada en la historia de Estados Unidos, fue elegida ayer como La Deportista del año 2024 por la revista Sports Illustrated, tras sus éxitos en los Juegos Olímpicos de París, en Francia.

Biles conquistó en París cuatro medallas olímpicas, que se suman a las siete que ya lucía en su magnífico palmarés. La nativa de Columbus (Ohio), de 27 años, se coronó ahora con tres oros y una plata en los últimos Juegos.

Fue clave para la conquista de Estados Unidos en la prueba general por equipos, ganó la prueba completa individual y de salto y se llevó la plata en suelo.

Ninguna gimnasta luce más medallas mundiales y olímpicas que Simone Biles.

“No creo que haya asimilado exactamente lo que he hecho en el deporte. Lo puedo ver, lo escucho de la gente y tengo una idea de ello, pero todavía no creo que me haya dado cuenta de la real magnitud de lo que he hecho”, aseguró Biles en declaraciones publicadas por Sports Illustrated.

De acuerdo con sus éxitos, Biles ha participado en tres Juegos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), donde ha conseguido 5 medallas de oro, una medalla de plata y 2 medallas de bronce.

