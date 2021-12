Llega una semana clave para Barcelona y su conducción técnica. Aunque todavía la dirigencia del club no ha hecho oficial la continuidad del entrenador Fabián Bustos, todo apunta a que el bicampeón ecuatoriano en 2019 con Delfín y 2020 con los toreros, seguirá al frente de este club.

El Borussia Dortmund confirma interés del Real Madrid por Erling Haaland Leer más

Las conversaciones entre Bustos y el presidente del club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, iniciaron la semana pasada, pero en los próximos días se espera una rueda de prensa en la que anunciarán varias noticias, entre esas la continuidad del entrenador argento-ecuatoriano, pero con un detalle en su cuerpo técnico.

Si bien se especulaba con que el nombre que no seguiría en el equipo de Bustos sería el preparador físico Marcos Connena, el ayudante que no continuaría sería el asistente técnico Rolando Azas. De hecho, un posible nombre para reemplazarlo sería Segundo Alejandro Castillo, campeón con Barcelona en 2016.

EXPRESO conversó con dos exjugadores de Barcelona sobre la continuidad de Bustos y la condición que el cuadro amarillo le impondría al estratega, uno está de acuerdo que hay que defender el trabajo, pero otro recalca la lealtad.

“Bustos todavía puede dar un poco más en Barcelona, no tengo dudas, es una lástima que tenga que despojarse de uno de sus ayudantes, pero el tren de Barcelona no pasa todos los días y si tiene que reforzar cierta área, pues debe hacerlo”, comentó el exjugador torero, Galo Vásquez.

En el PSG son optimistas con la renovación de Kylian Mbappé Leer más

“No tengo duda de las capacidades de Bustos, pero no es un buen síntoma cuando te toca mover gente de tu cuerpo técnico. Es cierto, quizás exista algún detalle que no conocemos de forma pública, pero no es un gesto muy leal. Tengo entendido que vienen trabajando juntos hace muchos años”, agregó al debate el brasileño Janio Pinto.

En algo en lo que coinciden, tanto Vásquez como Pinto, es que Barcelona no tiene tiempo para buscar otro entrenador y arrancar el proyecto desde cero.

“A estas alturas, cuando tienes que empezar muy pronto la fase previa de Libertadores, no sería bueno cambiar de entrenador. Aunque a muchos no les guste la noticia, es positivo que se quede Bustos”, explicó Pinto.

Barcelona, de lo que va para la temporada 2022, no ha confirmado refuerzos de forma oficial, sí las renovaciones de Pedro Pablo Velasco, Josué Quiñónez y Víctor Mendoza.