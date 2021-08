Sebastián Palacios: “Pediremos un informe para conocer cómo se utilizaron los recursos públicos”

El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, afirma que el deporte nacional pasó a ser una prioridad del Gobierno y que la Asamblea ya trabaja en la Ley del Deporte. Destaca que reformularán el Plan de Alto Rendimiento (garantiza la planificación y preparación del deportista), y asegurarán la transparencia del uso de los recursos económicos en cada Federación. Además, dejó saber que tras las declaraciones del ciclista Richard Carapaz y de las de tiro deportivo Mariana Pérez y Diana Durango, quienes denunciaron la falta de apoyo y de entrenador, respectivamente, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) puso más atención a los atletas en Tokio.

- ¿El deporte debe ir de la mano con la realidad económica del país?

- Más allá de la realidad del país, que obviamente es relevante, está el compromiso que le ponga cada Gobierno para el desarrollo del deporte. Ya vimos que en el anterior Gobierno se relegó a nuestros deportistas diciendo que no traían medallas, pero ya vemos de lo que son capaces nuestros deportistas. El deporte necesita una transformación.

- ¿Pasa a ser una prioridad?

- Obviamente. Primero por comprender desde nuestro Gobierno que el deporte es una gran herramienta de desarrollo. Yo he vivido esa falta de apoyo cuando representé a mi país. El rato que se conjuga una intención positiva de un Gobierno, con un ministro que ha sido deportista es la fórmula perfecta para lograr las transformaciones. Alrededor del deporte hay muchas cosas positivas de impacto en la sociedad: aleja a los niños de las drogas, que crezcan con valores, es una herramienta de inclusión y de reactivación económica.

- ¿Cuáles serán esos cambios?

- El presidente de la República (Guillermo Lasso) recibirá a los deportistas en el Palacio para felicitarlos, darles los premios y contarles del plan de acción. El Plan de Alto Rendimiento será potenciado e incluirá a los atletas jóvenes que tengan el talento. Estamos realizando una herramienta para garantizar la transparencia del uso de los recursos económicos. Los recursos no se pueden quedar en gastos administrativos como hoy en día pasa en algunos organismos, que el ochenta o noventa por ciento se queda en este rubro y llega muy poco al deporte. También un trabajo con las universidades para que otorguen becas. Todo esto también tiene que venir con una responsabilidad de la Asamblea Nacional de aprobar una Ley del Deporte.

- ¿Ya están trabajando en la Ley del Deporte?

- Entiendo que desde la Asamblea ya está el análisis. Esto se inició previo a los Juegos Olímpicos y después del torneo, de seguro, lo verán como una prioridad. Al Ministerio del Deporte nos han invitado para ser parte de ese proceso. Estas medallas olímpicas van hacer que todos veamos la necesidad de un cambio en el deporte.

- En cuanto a la delegación, ¿conocía el listado de las 101 personas?

- Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos una reunión del Comité de Alto Rendimiento previo a los juegos, en donde nos mostraron la lista que realiza el Comité Olímpico. Claro, no había mucho que cambiar porque esta se definió en marzo de 2020, recordemos que las olimpiadas se iban a realizar el año pasado, por eso que no podíamos incidir en esta. También pedimos por escrito al Comité Olímpico conocer cosas fundamentales como: itinerario de viaje, el equipo multidisciplinario (de apoyo), las vías de viaje y de los uniformes. Cada detalle en el deporte cuenta. Cuando preguntamos si ese equipo era suficiente me dijeron que sí.

- Usted se encuentra en Tokio, ¿los deportistas han recibido el apoyo necesario?

- Yo hice eco de lo dicho por los deportistas, que denunciaron la falta de entrenadores. Yo estuve en la mayoría de las competencias de los ecuatorianos y a partir de esas declaraciones de los deportistas he visto una atención más cercana del Comité con los deportistas. Yo entiendo que después de las declaraciones de Richard Carapaz, tras ganar su medalla de oro, los del Comité Olímpico se sentaron a realizar los cambios necesarios.

- ¿Hubo personas ajenas al deporte en esta lista?

- Esa respuesta la tiene que dar el Comité porque ellos con las Federaciones definen la delegación de apoyo. Puede haber casos en que el entrenador sea pareja de una deportista, pasa en todo el mundo. Lo que se debe garantizar es que esa persona cumpla un rol de apoyo y no haya viajado por ser la pareja. En el caso de Alfredo Campo, que está en compañía de su esposa (Ana María Crespo), yo vi a todo su equipo en acción y son los que constan en el listado. Con respecto a la disciplina de tiro, una de las que no pude estar porque estaba en la participación de Mimi Barona (surf), Mariana Pérez y Diana Durango dijeron públicamente que viajaron sin entrenador y llama la atención que en la lista hayan puesto a un dirigente (Joselito Padilla) como el entrenador.

- En sus primeros dos meses de gestión, ¿pudo hacer algo más por el equipo de Ecuador?

- En estos dos meses hicimos cosas. Cuando llegamos vimos que muchos deportistas no habían recibido sus vacunas y estaban preocupados por eso. Con el Ministerio de Salud hicimos la gestión para que se vacunen. Nos dimos cuenta que muchos tenían que sacar su pasaporte oficial. Llegamos y los recursos económicos tampoco se habían transferido. Corrimos con todo esto. Algunos deportistas no eran parte del Plan de Rendimiento cuando se lo merecían y los incluimos, tras una evaluación. Al final de los Juegos pediremos un informe para conocer cómo se utilizaron los recursos públicos. Que haya detalle de cuáles fueron las labores de cada uno de los miembros. Y de ver irregularidades se harán los respectivos correctivos.