Tokio 2020 se prepara para ver a Morejón

Los ecuatorianos no terminan de recuperarse de las trasnochadas por la consecución de las medallas de Neisi Dajomes y Tamara Salazar el fin de semana pasado, y ya se alistan para otra. A las 02:30 de este viernes 6 de agosto entran en competencia los deportistas tricolores en los 20 km marcha, en cuyo grupo se desprende Glenda Morejón.

Potencia en la distancia tras haber conseguido el título Mundial Sub-18 y romper el récord Mundial Sub-20, la imbabureña de apenas 21 años es firme candidata al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aún que con ella marcharán en la misma prueba las también ecuatorianas Karla Jaramillo y Paola Pérez, es Glenda la que acumula títulos y marcas que hacen soñar a todo un país. En 2017, en Nairobi, Kenia, la andarina ganó la medalla de oro en los 5 km marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18, registrando un tiempo de 22 minutos, 32 segundos y 30 centésimas, por delante de la turca Meryem Bekmez y de Elvira Khasanova. Dos años más tarde, el 8 de junio de 2019, en La Coruña, España, Morejón debutó ya en los 20 km, donde superó el récord mundial Sub-20 con un tiempo de 1:25:29, adjudicándose la medalla de oro.

Morejón estableció la marca olímpica en junio de 2019 durante el Walking Race Meet de Poderady en República Checa donde registró un tiempo de 1:29:32, para quedarse con el tercer lugar. Primera fue la italiana Antonella Palmisano (1:28:40) y segunda la brasileña Erica Rocha De Sena, quien coincidentemente también entrena con ella a cargo del también marchista ecuatoriano Andrés Chocho, quien participará un día antes que ella, pero en los 50 km masculinos.

Prev Next En 2017, en Nairobi, Kenia, fue oro en los 5 km del Mundial de Atletismo Sub-18, con tiempo de 22 minutos, 32 segundos y 30 centésimas. Archivo

Desde Kenia, en 2017, se hizo viral por comentar que ganó el oro con zapatos prestados y rotos. Archivo

En 2019, en La Coruña, España, pulverizó la marca mundial Sub-20 en 20 km al hacer 1:25:29, que también fue récords sudamericanos de 5, 10 y 20 kilómetros. Un año antes fue vicecampeona mundial en Taicang. Archivo

Entre los títulos y marcas más recientes de Glenda consta el oro del Campeonato Sudamericano de Atletismo, que se disputó en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, en mayo pasado. Aquí la imbabureña disputó la prueba de los 20.000 metros en marcha femenina, donde marcó un crono de una hora con 29 minutos y 24 segundos, tiempo con el que impuso un nuevo récord a nivel sudamericano en la categoría adulta y sub-23.

“El triunfo es muy satisfactorio porque en las anteriores competencias no me fue bien, pero esta fue mi fuerte. Me preparé muy bien y es un aliciente. Voy con todo por Tokio”, precisó.