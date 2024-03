Sean O'Malley asegura que la pelea ante Chito Vera será fácil

Sean O'Malley llegó al encuentro con la prensa luciendo un estilo particular.

La mañana de este miércoles 6 de marzo, el campeón de peso gallo de UFC habló previo a su primera defensa de título, ante el peleador tricolor Marlon 'Chito' Vera, este sábado 9 de marzo.

Chito Vera vs. Sean O'Malley: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea Leer más

El campeón llegó al encuentro con la prensa luciendo un estilo particular, con el cabello de varios colores, esta vez evitó que sea los colores de bandera de Ecuador. Sean se mostró confiado y dijo que va a salir a noquear al manabita.

"Sigo invicto, esa pelea fue un error. Chito no me ha vencido, nadie me ha vencido". El campeón auguró un nocaut en el primer asalto, sin embargo dijo que está listo para pelear y que llega en su mejor forma física.

Cuando fue cuestionado sobre si cae derrotado este sábado ante Chito ¿reconocería las dos victorias? respondió:

"Si me gana, pues tendrá una victoria contra mi, pero eso no va a pasar, lo acabaré en el primer round".

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ