Saritama revela el motivo por el que no siguió jugando en Barcelona

Luis Saritama no logró destacar en Barcelona, pese al nivel que siempre mostró en otros equipos.

Su paso por Barcelona no fue todo lo productivo que se esperaba, tomando en consideración la calidad que Luis Fernando Saritama ha mostrado en los clubes donde militó. Hoy, el volante ecuatoriano reveló lo que él considera fue el motivo para no haber podido triunfar con la camiseta amarilla.

Luis Saritama dice que no demandó a Barcelona por pena Leer más

En un adelanto del programa Fútbol Sin Cassette, Saritama habló de diversos puntos relacionados a su carrera, incluso de lo que fue su experiencia en filas del Ídolo, donde repentinamente perdió espacio.

"Ese año se da la huelga. Barcelona nos debía cuatro meses (de sueldo al plantel). Me tocó frentear con los dirigentes, ellos nos quisieron silenciar. Yo era miembro de la agremiación (de futbolistas). A mí me dijeron ‘tú no vuelves a jugar’ y lo cumplieron. Para que tengan una idea de la corrupción dentro del fútbol”, afirmó el deportista.

Saritama hacía referencia a las negociaciones que mantuvo con la dirigencia encabezada por Antonio Noboa, con la finalidad de buscar alguna alternativa para poner al día al plantel en el pago de sus remuneraciones.

Anteriormente, Saritama dijo que decidió "perdonar" una deuda que Barcelona mantiene con él porque le dio "pena" ver la forma en la que era manejada la institución.