Saritama no descarta demandar a Barcelona

Hace unas semanas Luis Fernando Saritama dijo que optó por no demandar a Barcelona, porque la situación que vivía el Ídolo cuando él fue su jugador le causó "pena". Ahora el panorama parece haber cambiado.

Al centrocampista ecuatoriano no le gustó que la acreencia superior a los 200.000 dólares que los amarillos tienen con él no haya sido incluía en la auditoría que determinó un pasivo de 51'600.000 de dólares, en los últimos tres años de la administración de José Francisco Cevallos.

"Lo analizaré (demandar) en su momento. En primera instancia hablaría con la persona que maneja mis temas legales. No está decidido. Son circunstancias penosas, porque uno quiere tener buena relación con el club", dijo el deportista, en declaraciones a Área Deportiva FM.

Saritama, quien militó en Barcelona en la temporada 2014 y hace poco reveló que tuvo algunos inconvenientes con la dirigencia de aquel entonces, amplió su explicación, reiterando que su deseo siempre ha sido de llevar las cosas en paz.

"El monto es superior a los 200.000 dólares. De hacer o no al demanda, no lo he pensado, no lo he analizado. Había hablado con Pancho (Cevallos) y me dijo que espere por la situación. Lo entendí en cierta manera, luego hubo una forma de pago a través del abogado, pero nunca se pudo ejecutar", concluyó.