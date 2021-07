Roger Federer avanza; Murray se plantea el retiro del tenis y Escobar a octavos de final

La edición de Wimbledon de este año es un torbellino. Y ayer quedó demostrado. Por un lado, si había dudas sobre qué versión ofrecería Roger Federer, si la sombría del debut ante Adrian Mannarino, o la eficaz del día contra Richard Gasquet, el suizo este sábado 3 de julio parece haber encontrado el nivel al eliminar a Cameron Norrie (6-4, 6-4, 5-7 y 6-4) con un pequeño bache de juego en el tercer set.

Tras la victoria Federer se verá las caras en octavos, el lunes 5 de junio, ante el italiano Lorenzo Sonego, quien venció al australiano James Duckworth (6-4, 6-4 y 6-4).

Lo negativo de la jornada fue la eliminación de Andy Murray, quien cayó estrepitosamente ante el canadiense Denis Shapovalov por 6-4, 6-2 y 6-2, dejando en el aire su futuro. “He jugado varios partidos y me encuentro bien, pero una parte de mí siente que he puesto mucho esfuerzo en los últimos tres meses y al final no he jugado como esperaba. ¿Merece la pena esto? ¿Merece la pena todo el trabajo que estás haciendo?”, precisó.

ECUATORIANO ESCOBAR A OCTAVOS DE FINAL EN DOBLES

Escobar (i) es la primera vez en su carrera que supera la segunda ronda de un Gran Slam. Archivo

Mientras Federer y Murray viven suertes distintas en el torneo de singles, en dobles las buenas noticias son para Ecuador que fija sus ilusiones en el manabita Gonzalo Escobar, quien haciendo dupla con el uruguayo Ariel Behar, superaron la segunda ronda del torneo.

La pareja sudamericana logró imponerse este sábado 3 de julio a la dupla australiana de Matthew Ebden y John-Patrick Smith en duro encuentro por parciales de 6-7(5), 7-6(4) y 6-4.

La pareja Escobar-Behar tiene previsto enfrentarse este lunes 4 de julio a la pareja del estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.