Roberto Bonafont regresó a la radio: "Estamos mejor que antes, así que tranquilos"

Alineado a su ya conocido estilo poético, irreverente y frontal, el periodista deportivo Roberto Bonafont volvió la mañana de este jueves 24 de abril al programa 'Pateando Tachos', espacio en radio Diblu que él dirige y donde se originó precisamente el quebranto de salud el martes 22 de abril.

Tras realizársele un cateterismo en el corazón, producto de arterias obstruidas, el Poeta del Gol, como se lo conoce al también abogado, dijo estar fuera de peligro y feliz de los gestos de cariño y la preocupación que causó su estado de salud.

"Estamos mejor que antes, así que tranquilos. Los que se preocuparon les agradezco y los que festejaron pensando que me iba a morir también tranquilos, porque de ambos lados lo hacen divertir a uno", precisó soltando una carcajada.

"La gente que se preocupa por nosotros nos hacen feliz, y las otras personas nos hacen más fuertes", añadió.

Bonafont aseguró no hallarle explicación a lo que le pasó, pues dijo ser una persona que cuida su salud, hasta bromeó: "Caminamos 12 kilómetros al día, tomamos jugo de zanahoria.. comemos lo que menos se pueda y a veces ocurren cosas... quizás las vacunas de la pandemia y tanta cosa. Me dio 5 veces Covid y me vacuné 4 veces, entonces no se. Seguimos trabajando, no pasa nada, tranquilos muchachos".

El comunicador deportivo además escribió ya columna de opinión que publica todos los viernes en Diario EXPRESO que saldrá este 25 de abril.

