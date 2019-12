Robert Moreno dice no a Ecuador

Si el anhelo de la los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es terminar el 2019 ya con un técnico para el combinado nacional, esta intención ha sufrido un nuevo revés luego de que el español Robert Moreno se ha descartado para ese cargo.

Según el rotativo ibérico diario Sport, el exseleccionador de la Roja ha decidido por el momento rechazar el proyecto que ha sido presentado por miembros de la Ecuafútbol para conducir al cuadro nacional con el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022.

"Es cierto, tal y como recoge AS, que Robert Moreno recibió un ofrecimiento para ser el nuevo seleccionador de Ecuador. Sin embargo, tras analizar los pros y los contras, tanto el técnico como su nuevo equipo de trabajo descartaron esta aventura", menciona el portal digitial de Sport.

Una de las razones por las que Moreno no tomará la selección ecuatoriana es que su deseo, salvo un cambio de última hora, es tomar un club y no una selección. De hecho ya analiza ofertas de equipos que desean sus servicios, pero por ahora no ha tomado una decisión el otrora estratega del cuadro español.

Moreno es otro de los intentos fallidos de la dirigencia de la FEF por encontrar seleccionador, luego de que Francisco Egas, titular del organismo, mencionó días atrás que tras el desacuerdo con Jürgen Klinsmann a horas de firmar el contrato, también dijeron que no a Ecuador los entrenadores Gabriel Heinze, Matías Almeyda, Fernando Hierro, entre otros.