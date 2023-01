El basquetbolista español Ricky Rubio marcó en la última jornada su vuelta en la NBA, tras más de un año en el dique seco por una gravísima lesión, de ahí que destacó su alegría por regresar a las pistas con los Cleveland Cavaliers después de un larguísimo periodo de rehabilitación.

Lewis Hamilton abre la posibilidad de comprar el Manchester United Leer más

"Me sentí bien. Me sentí raro al principio, especialmente la primera vez (en la cancha), pero después de eso me sentí normal de nuevo", dijo Rubio tras la victoria de sus Cleveland Cavaliers ante los Portland Trail Blazers (113-119).

"Por supuesto el ritmo y todo eso llegará, pero hoy había muchas emociones. Trabajé duro todo este año solo para estar sano y estoy agradecido de jugar a baloncesto de nuevo", añadió.

Tras una espera de 380 días y un duro proceso de rehabilitación después de su lesión de cruzado, Rubio volvió a competir la noche del jueves 12 de enero y lo hizo con diez minutos de calidad en los que consiguió 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia para los Cavaliers.

El veterano base, que desgraciadamente se lesionó cuando atravesaba uno de los momentos más dulces de su carrera, aseguró que ha abordado su recuperación para "volver más fuerte que nunca".

UFC: Phil Baroni, sentencia de hasta 75 años por feminicidio agravado Leer más

"No trabajé solo para volver hoy (...). No se trata solo de hoy. Tengo ganas de tener una temporada sólida, no solo una temporada de volver", explicó.

"Había sido frustrante desde entonces (la lesión), pero finalmente estoy ya jugando a baloncesto, jugando al deporte que amo", agregó.

Toda la franquicia de los Cavaliers, desde el cuerpo técnico a la afición pasando por sus compañeros, se volcaron en el retorno de Rubio para darle fuerzas.