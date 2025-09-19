Expreso
Richard Carapaz, Tour de Luxemburgo 2025, en vivo, ciclismo, EF Education-EasyPost, Mundial de Ciclismo Ruanda 2025
Richard Carapaz es uno de los favoritos para ganar la tercera etapa.CORTESÍA

Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en vivo en la tercera etapa del Tour de Luxemburgo

Los ecuatorianos Carapaz y Narváez llegan a la primera etapa con ascensos del Tour de Luxemburgo en busca de llegar al podio

La tercera etapa del Tour de Luxemburgo 2025 se disputa este viernes 19 de septiembre, con un recorrido de 170,5 kilómetros entre las localidades de Mertert y Vianden. El trazado incluye exigentes subidas en Beaufort y Munshausen, un paso por Hosingen y tres ascensos decisivos al Niklosbierg, antes del final en el castillo de Vianden.

Lucía 'La Trigra' Yépez, medalla de plata para Ecuador en el Mundial de Lucha

Es la primera jornada de montaña de la prueba, donde los ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) intentarán pelear por puestos de honor. Tras dos días favorables para velocistas, ambos se ubican a 10 segundos del líder Romain Grégoire (Groupama FDJ) en la clasificación general.

Los tres repechos al Niklosbierg en los últimos 50 kilómetros serán claves para definir la etapa y la general. Allí se espera que Carapaz muestre su capacidad como escalador y que Narváez aproveche su explosividad en los tramos finales.

Jhonatan Narváez, Tour de Luxemburgo 2025, en vivo, ciclismo, UAE Team Emirates
Jhonatan Narváez es una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates.CORTESÍA

Para Carapaz, esta competencia también es parte de su preparación hacia el Mundial de Ciclismo en Ruanda 2025, mientras que Narváez buscará aprovechar cada oportunidad para sumar una victoria parcial y consolidarse como uno de los ciclistas más completos del pelotón internacional.

Sigue en directo la tercera etapa

