Richard Carapaz y su secreto para dar el golpe en la etapa reina del Giro de Italia

La etapa reina del Giro de Italia 2025, disputada el martes 27 de mayo, tuvo al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) como gran protagonista gracias a un ataque a seis kilómetros de la meta que no pudo ser seguido por los líderes de la Corsa Rosa.

Gracias a su gran golpe, la Locomotora del Carchi dio el salto al tercer lugar de la clasificación general y quedó a solo 31 segundos del puntero, el mexicano Isaac del Toro, que sufrió en el ascenso final tras la escapada del tricolor.

Carapaz dio a conocer que "era una jornada clave", por lo que esperó al momento adecuado para darlo todo. "Sabíamos que ésta era una etapa clave. Trabajamos duro para llegar hasta aquí y el resultado lo hemos podido demostrar. Esperé el momento adecuado para atacar y luego lo di todo".

El ciclista ecuatoriano contó que superó una caída sufrida al principio de la etapa lo que le sirvió de una motivación extra para entrar en la zona del podio de la ronda italiana y así reforzar su objetivo de volver a ganar el Giro como ya lo hizo en 2019.

"Me caí al principio de la etapa y lo sentí, pero pude seguir sin problemas. He tenido problemas de salud estos últimos años, pero he hecho todo lo posible para estar listo para este Giro y ahora veo que puedo luchar hasta Roma, y lo intentaré", resaltó Richie.

Así quedó la clasificación general del Giro

Carapaz se metió en lugares del podio del Giro tras su gran etapa 16 y mete presión al británico Simon Yates (Team Visma Lise a Bike) que lo supera por 5 segundos. La cuarta casilla la ocupa el canadiense Derek Gee y cierra el top five de la prueba el italiano Damiano Caruso.

¡EL TOP-10 DE LA GENERAL! 🔥



Pese a la batalla en la etapa reina del #GiroDeItaliaEnDSPORTS, el mexicano Isaac del Toro se mantiene líder de la Corsa Rosa.



🚵‍♂️ Carapaz ahora es tercero y Egan Bernal, sexto. pic.twitter.com/gwtK0Evdzx — DSPORTS (@DSports) May 27, 2025

La etapa 17, un nuevo reto para Richard Carapaz

Richard Carapaz apunta a ganar el Giro de Italia 2025. ARCHIVO / EXPRESO

El miércoles 28 de mayo se cumplirá con la etapa 17, con perfil de media montaña, en la que los ciclistas deberán recorrer 155 kilómetros. Corta, pero explosiva, entre las localidades de San Michele all'Adige y Bormio.

Lleva el sello del Passo del Tonale (puerto de segunda categoría) y del temible Mortirolo (primera categoría), si bien no se ascenderá por su vertiente más dura. Antes de Bormio, enfrentarán uno de tercera, Le Motte, en los que Carapaz buscará seguir ascendiendo en la clasificación.

