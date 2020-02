Richard Carapaz desconoce sobre la planificación a Tokio 2020

Tras demostrar en el Tour Colombia que está en gran nivel pese a ser su primera prueba después de la pretemporada, Richard Carapaz tiene claro los que serán sus retos con el Team Ineos hasta el Giro de Italia, el 9 de mayo.

Participará en algunas clásicas en en España e Italia para después enfrentar la defensa del título de la Corsa Rosa, en la cual será el líder de la formación británica.

Lo que le preocupa a Richie es no tener mayores datos sobre su presencia en Tokio 2020. "Lo que es Juegos Olímpicos es un poco como de broma, no sé nada. No tienen los recursos aún. No me ha llegado una carta si voy o no a asistir. Todo se debe hacer con preparación, son Juegos Olímpicos, es una cosa muy seria", afirmó la Locomotora del Carchi a radio La Red.

#VideoLaRed| El ciclista Richard Carapaz 🇪🇨@TeamINEOS, habla sobre sobre el Mundial de Ciclismo 🚴‍♂️ y los Juegos Olímpicos Tokio 2020. #TourColombia2020 #LaRedDesdeLosPedales pic.twitter.com/PNs0FDkOtG — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) February 17, 2020

Ecuador cuenta con dos cupos a la prueba de ciclismo de ruta, conseguidos al ubicarse en el lugar 22 del ranking de la Unión Ciclistica Internacional (UCI).