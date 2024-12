Rey Misterio Sr. fallece: Su legado y relación con Rey Mysterio Jr.

La lucha libre mexicana está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel López Díaz, mejor conocido en el cuadrilátero como Rey Misterio Sr. El anuncio fue realizado este viernes, 20 de diciembre de 2024, por su hijo a través de redes sociales, generando gran conmoción en el ámbito deportivo y entre los seguidores del luchador.

A través de un mensaje publicado en Facebook, su hijo expresó: "Amigos y familiares, lamento informarles que mi Sr. Padre, Miguel Ángel López Díaz, Rey Misterio Sr., falleció esta mañana. Los mantendremos informados. Gracias". La noticia ha causado un profundo pesar en el mundo de la lucha libre, dado el enorme legado de este luchador. Estas declaraciones son recogidas por medios especializados de habla hispana.

Rey Misterio Sr., originario de Tijuana, Baja California, fue una figura crucial en la lucha libre mexicana y un pilar fundamental en la carrera de su sobrino, Rey Mysterio Jr., quien alcanzaría gran fama en la WWE. Aunque no tuvo el mismo nivel de reconocimiento internacional que su sobrino, su influencia en el deporte es indiscutible.

¿Quién fue Rey Misterio Sr.?



Antes de dedicarse a la lucha libre, Miguel Ángel López Díaz comenzó en el boxeo, buscando desarrollar su fortaleza física. Sin embargo, al experimentar dificultades para seguir el ritmo de este deporte, sus entrenadores lo orientaron hacia la lucha libre.

Fue su hermano quien lo introdujo en este mundo, llevándolo a entrenar y dándole inicio a una carrera que lo convertiría en una figura histórica del ring. Rey Misterio Sr. debutó como luchador profesional el 6 de enero de 1976, en un evento conocido como "Día de los Reyes".

En 1987, junto a otros grandes luchadores como Negro Casas y Súper Astro, Rey Misterio Sr. fundó un gimnasio en Tijuana que pronto se consolidó como un importante centro de formación para nuevos talentos. Allí entrenaron figuras como Konnan, Psicosis, Halloween, Damián 666 y, por supuesto, su sobrino Rey Mysterio Jr., quien luego se convertiría en una superestrella a nivel mundial.

Además de su contribución a la lucha libre mexicana, Rey Misterio Sr. también tuvo una destacada participación en eventos internacionales, como su aparición en el Starrcade World Championship Wrestling de 1990. Junto a Konnan, representó a México en la Copa Internacional Memorial de Pat O'Connor, donde superaron al equipo del Reino Unido, pero fueron derrotados por The Steiner Brothers en la segunda ronda.

Un legado que trasciende el ring



El legado de Rey Misterio Sr. es más grande que sus logros dentro del ring. Su sobrino, Rey Mysterio Jr., ha hablado en numerosas ocasiones sobre la profunda influencia que tuvo su tío en su vida y carrera.

En una entrevista de 2014, recuperada por el portal especializado Infobae, Mysterio Jr. comentó: “Prácticamente gracias a él yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me llevaba a donde fuera. Gracias a él me enganché con este deporte”.

