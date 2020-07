El retraso de los incentivos es real

La tranquilidad empezó a llegar poco a poco a los deportistas de alto rendimiento. El incentivo mensual que reciben de parte de la Secretaría del Deporte, y que durante la pandemia sufrió retrasos, se está normalizando aunque no en su totalidad. Los tricolores han recibido estos pagos hasta el mes de abril y un grupo hasta mayo.

Eduardo González, subsecretario de alto rendimiento, detalló a EXPRESO que “se fue pagando el incentivo de forma paulatina, pero no en el mes que correspondía. La crisis que afecta al país hizo que se ejecute primero los recursos de la salud y después de los otros sectores, es algo comprensible”.

Agregó que “con la primera asignación del Ministerio de Finanzas a la Secretaría logramos cubrir enero, febrero, marzo y abril. La semana pasada recibimos la autorización para hacer el desembolso del mes de mayo, durante esta semana cubriremos a 161 deportistas”.

Para los atletas es clave este incentivo que les ayuda a dedicarse de lleno a su preparación para representar al país.

La canoísta Stefanie Perdomo detalló que recibió el valor correspondiente a abril y que “sobre el resto de meses ya no hemos preguntado nada porque siempre nos responden que no hay plata y que hay que esperar, que (el ministerio de) Finanzas no autoriza el pago”.

En la misma situación se encuentra la patinadora María Eduarda Fuentes, quien permanece entrenado en Italia. “Nos pagaron hasta abril, mayo y junio aún está pendiente. Tengo entendido que la Secretaría ha hecho todas las gestiones, pero hasta que Finanzas no dé luz verde no se puede proceder. Igual es entendible el atraso con todo esto de la pandemia y lo que vive el país”, analizó Duda

La surfista Mimi Barona con firmó que “efectivamente mayo es el mes que nos acaban de pagar. Esperamos que así se vaya normalizando todo”.

González indicó que pese a que en todas las instituciones del Estado se han presentado reducciones en las remuneraciones por la crisis económica, “no hay un atleta que se le haya bajado su incentivo. El proyecto de alto rendimiento en su normativa estipula que se pueden realizar reducciones. Esperamos que no nos toque hacerlo, estamos realizando las gestiones necesarias para quedar al día con los deportistas”.

Marisol Castro, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín, también mostró su preocupación por la situación financiera. Manifestó que “del Plan Operativo Anual de la Federación llegó solo hasta marzo, mientras que del alto rendimiento no ha llegado ni un dólar. Realmente ya estamos en crisis, estamos desesperados”.

Acotó que “como Federación estamos muy preocupados porque ya no sabemos de dónde buscar para pagar entrenadores, personal administrativo y demás gastos. Teníamos algunos remanentes, pero que ya fueron usados”.

Sobre este punto, el subsecretario dijo que ya cuentan con la partida presupuestaria para cubrir los incentivos hasta fin de año y que se encuentran en la fase interna de solicitar los avales necesarios. Además, dentro de este fondo también están los recursos que servirán para cumplir con los diferentes organismos deportivos.

A la par, la Secretaría del Deporte prepara el proyecto de alto rendimiento para 2021, con un presupuesto de 13,3 millones de dólares para la preparación y participación de los tricolores en los Juegos Olímpicos y en otras competencias internacionales. CFH-RVF