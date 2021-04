Renato Paiva: Yo no he intentado censurar a la prensa

El director técnico de Independiente del Valle, el portugués Renato Paiva, aclaró, la tarde de este viernes 30 de abril de 2021, varios puntos que, a su criterio, se tergiversaron después del partido contra Barcelona.

“Ya tenía cerrado el tema sobre mi análisis al partido con Barcelona. Fui claro en ese momento, pero tengo que abrir de nuevo porque un señor no me entendió o creó palabras que no eran las mías. Entonces yo tengo que responder y este momento es dirigido al señor Arturo Magallanes”, inició.

“En un programa de radio tocó un tema que es muy sensible para mí. El señor Magallanes dijo que yo intenté censurar a la prensa y a periodistas de GolTV. El tema es sensible porque mi padre fue arrestado por escribir en un periódico contra la dictadura de Portugal. Si el señor no sabe la definición de censura la puede mirar en Wikipedia”, continuó.

Paiva descartó cualquier intento de censura y lo relacionó con la tergiversación. “Miente porque dice que yo he dicho en la rueda de prensa que no permito que un canal o periodista, cuando yo dije que no admito. Si el señor no sabe la diferencia, le puedo explicar porque no soy nadie para no permitir”.

Paiva también mostró algunas diferencias existentes entre los análisis de los partidos entre la televisión y LigaPro. De paso, lamentó que los equipos que están en torneos internacionales no reciban el mismo apoyo.