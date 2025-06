Refuerzos bajo la lupa: La afición de Emelec cuestiona las nuevas incorporaciones

La preocupación crece entre un sector de la hinchada de Emelec, que ve con desconfianza el arribo de sus nuevos refuerzos. Tras la Explosión Azul del pasado 7 de junio, evento en el que fueron presentadas nueve incorporaciones, los aficionados temen que estos fichajes no sean suficientes para alejar al equipo de los puestos de descenso.

(Le puede interesar: Jefferson Montero sobre la Selección: "No todos los convocados eran necesarios")

Para Pablo Piza, aficionado azul, no es momento de experimentar. “Emelec no está para apostar en el mercado de pases”, expresó con firmeza.

Piza recordó el caso de Olmedo en 2021, cuando el club fichó jugadores de bajo rendimiento y terminó descendiendo a la Serie B de LigaPro. “Olmedo contrató a jugadores que no dieron la talla y descendió cuando necesitaba refuerzos de calidad. Emelec, con tantos problemas, está trayendo puras apuestas. Ojalá no nos pase lo mismo”, advirtió.

Jugadores presentados en la Explosión Azul del 7 de junio

Sergio ‘Máquina’ Quintero llegó al Foco proveniente de AV 25, equipo de la Segunda Categoría. Cesar Muñoz / API

Los jugadores presentados en la Explosión Azul fueron Mario Valero (arquero); Marco Cuero, Jean Carlos Quiñónez y Luis Castillo (defensas); José Francisco Cevallos, Sergio ‘Máquina’ Quintero, Kevin Arroyo y Josué Palma (volantes); y Justin Cuero (delantero). Sin embargo, Arroyo quedó fuera por problemas contractuales con Gualaceo, de la Serie B, dejando un total de ocho refuerzos.

Esta baja fue criticada por el hincha Josué Carriel, quien considera que el equipo necesita más variantes ofensivas. “Con el presupuesto de Quintero y Justin Cuero, intentaría fichar a Daniel Valencia del Manta, que es goleador”, propuso.

Bryan Constante, otro seguidor eléctrico, reconoció el esfuerzo dirigencial, aunque fue cauto en sus expectativas. “Todo refuerzo que llegue genera bastante expectativa. Me parece complicado adelantar criterios para saber si el equipo pueda mejorar o no, ya que esos refuerzos no son de primera”.

El Bombillo, que tras 15 jornadas permanece entre los últimos cuatro equipos de la tabla, enfrenta una crisis deportiva que genera inquietud entre sus seguidores.

☀️⚽️ | El equipo entrenó esta mañana con intensidad y compromiso. 💙#VamosEmelec ⚡️ pic.twitter.com/QcYmVMFI2x — Club Sport Emelec (@CSEmelec) June 10, 2025

Más días de preparación

Maicon Solís se perfila para ser titular como extremo por la derecha. cortesía

La postergación del cotejo entre Universidad Católica y Emelec, previsto inicialmente para el 16 de junio, le da más tiempo al estratega Jorge Célico para trabajar con los nuevos refuerzos.

Esto se debe a que el conjunto camarata no podrá contar con figuras claves de su ofensiva, como los delanteros panameños Ismael Díaz, Azarías Londoño y José Fajardo, convocados para la Copa Oro de la Concacaf.

Por el momento, LigaPro no ha anunciado una nueva fecha para este duelo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!