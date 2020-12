La recta final estará de infarto

Aunque Barcelona, Emelec y Liga de Quito son los tres opcionados a ganar esta fase, la atención ahora se centra en Universidad Católica, equipo que podría ver en la curiosa posición de beneficiarse con una derrota en casa ante el Ídolo, para no poner en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores del año 2021.

Hoy los camaratas tienen el cuarto cupo ecuatoriano para el torneo, pero si Emelec queda campeón descenderían un puesto en la tabla acumulada y quedarían al margen de la Libertadores. Caer ante los amarillos le resulta conveniente, aunque eso perjudique a terceros.

“Es un juego de intereses y todos deben pelear por lo que a cada uno le conviene, aunque no me gustaría ver a un equipo que salga a la cancha con la intención de perder, pero esto es así, las reglas de juego estaban escritas desde el inicio”, sentencia el entrenador brasileño Janio Pinto.

El exfutbolista Luis Zambrano también desea que todos los clubes peleen hasta el final de forma honesta. “Hay un grupo que lucha por ser campeón, otro por clasificar a torneos internacionales y un tercero que quiere evitar el descenso. Todos trabajan en busca de algo y nadie debe cuestionar porque cada uno defienda sus intereses”.

Luego de un mal arranque de temporada, Emelec lucha por llegar a la final. API

SIN FAVORITOS

Los consultados coinciden en que a estas alturas no se puede pronosticar quién será el ganador de la etapa.

“Hay mucha irregularidad en los equipos. Hace unos días Ismael Rescalvo (entrenador de Emelec) cometió el error de querer improvisar en la recta final de una competencia y lo pagó caro, ahora el turno fue para Fabián Bustos (técnico de Barcelona), quien le cedió la iniciativa al Aucas. Se vienen partidos muy complicados y no me atrevo a dar un pronóstico, lo único seguro es que Liga de Quito tiene la ventaja de seguir con opciones de ganar la etapa y coronarse campeón de manera directa, pero si las cosas se le complican en la penúltima jornada, se puede dar el lujo de reservar a lo mejor de su plantel para jugar una hipotética final, algo que los del Astillero no pueden hacer”, añade Pinto.

El calendario señala que los tres aspirantes deberán jugar un partido de local y otro de visitante, ante rivales que en teoría están unos peldaños más abajo en cuanto a su rendimiento.

Liga es el más tranquilo de los tres opcionados a ganar la etapa. La peleará, pero no forzará la máquina, porque ya está en la final. Janio Pinto entrenador brasileño

A Barcelona lo esperan Mushuc Runa y Universidad Católica, elencos que están en posiciones intermedias en la tabla. Como señalamos anteriormente, los quiteños incluso podrían verse en la necesidad de perder para terminar ganando.

Emelec visita a Deportivo Cuenca, que aún está amenazado por el fantasma del descenso y recibe a Olmedo, que ya salvó el año.

Delfín y Técnico Universitario, contrincantes de los azucenas solo apuntan a la Copa Sudamericana, sin riesgo alguno de perder la categoría.

Aunque las dos últimas fechas serán en horarios unificados, el sistema de competencia hará que cada uno de los clubes busque el resultado que más le convenga a sus intereses. La definición será de infarto.