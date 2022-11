La selección ecuatoriana de fútbol tendrá un duelo complejo contra Países Bajos por la segunda jornada del Grupo A en la Copa del Mundo. El periodista ecuatoriano, Jaime Macías, quien reside en Estados Unidos y está viviendo en carne propia el Mundial desde Qatar, analizó los puntos altos y bajos de este combinado europeo, que tiene al frente al entrenador Louis Van Gaal.

"Países Bajos, luego de perderse el mundial pasado (2018), tuvo un recambio generacional un poco forzado. Inicialmente marcado por la escuela del Ajax y esa gran parte de jugadores que fueron finalistas de la Europa League en 2017 y después varios de los que quedaron allí, que fueron semifinalistas de Champions en 2019. Toda esa base la consolida Ronald Koeman y luego él se va porque lo contrata el FC Barcelona. Y lo termina reemplazando uno de los hermanos De Boer", empezó explicando el ecuatoriano sobre el contexto de los últimos años.

"Ese ciclo De Boer fue muy malo, casi no llegan a la Eurocopa y Mundial por él, por su gestión y tiene que salir del retiro Louis Van Gaal, quien se había retirado de entrenador luego del Manchester United", agregó.

Para Macías, el punto más alto que tiene esta selección son sus zagueros centrales. "Así como existen extremos en la escuela holandesa de los cruyffistas, lo opuesta es lo de Dick Advocaat y Bert Van Marwijck. Van Gaal está en el medio, es bastante más pragmático en ese sentido y en esa gran generación que se encuentra Países Bajos aparecen tres centrales de talla mundial. Línea por línea el puesto más firme que tiene Países Bajos es el trío de centrales. Van Dijk, que no aparece en una de las grandes escuelas de Países bajos, sino en el Celtic de fútbol escocés, luego llega Inglaterra y al Liverpool. Ake, que viene del Bournemouth y después en el Manchester City y De Ligt que sí es de esa generación nueva de holandeses que le proporcionan al equipo".

"Estos tres jugadores tienen una capacidad de defender cerca de mitad de campo. Holanda es fuerte porque es capaz de adelantar la línea y por eso los extremos, Dumfries del Inter y Blind, de los pocos que quedan del 2014, juegan a la altura de los delanteros, te hace el campo corto, te ahoga contra tu arco y termina buscando el error".

Sobre su trabajo en ataque, explica que ahí es donde tiene mayores problemas. "No tiene peso en la referencia ofensiva. Su delantero Vincent Janssen juega en el futbol belga luego de pasar por el Monterrey de México. Alguien que viene del fútbol mexicano es el atacante titular de esta selección. Depay es intermitente, no es titular, aparte no esta físicamente bien. La otra opción es Luuk de Jong, a quien el Sevilla no lo quiso renovar, tampoco el Barcelona y está de vuelta en el PSV, donde hace 4 temporadas tuvo su mejor versión".

Por último recomienda poner ojo a Cody Gakpo. "Países Bajos ha encontrado una gran figura en Gapko. Es más un mediapunta, fue el que hizo gol de la apertura contra Senegal el otro día y es una de las joyas futuras en el futbol holandés".