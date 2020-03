El trabajo psicológico, clave para el encierro

La línea es directa. El encierro prolongado puede producir estrés o ansiedad y eso terminar en alguna lesión. Y los preparadores físicos de los equipos están al tanto de esta situación.

Según Fernando Torres, de la selección nacional sub-15, hay una gran cantidad de problemas que pueden presentarse en ese escenario, ya que tras varios días de encierro el cerebro empieza a emitir señales de que algo no está bien y eso se siente en los músculos.

Mientras, el expreparador físico de la tricolor absoluta, Hólger González, agrega que esto se debe a que el cuerpo del deportista de alto rendimiento está acostumbrado a descargas o desahogos constantes mediante la actividad. Al limitarse en casa, empieza la ansiedad.

Para evitar esos cuadros, el trabajo psicológico se convierte en parte clave.

Jenny Garzón, con paso por Independiente del Valle y Deportivo Quito, considera que hay cosas que pueden desarrollarse para que la cuarentena sea más llevadera. “Lo primordial es tener presente el objetivo de permanecer en casa. Se está ayudando a evitar que un virus contagie a más personas. Ayudará saber que se está haciendo lo correcto”, dijo.

Cevallos, con más de 15 años en El Nacional, considera que este momento es la oportunidad perfecta para que los deportistas hagan una nueva escala de prioridades, considerando que la familia debe estar en primer plano.

Los dos coinciden en que la cuarentena es la oportunidad perfecta para que los deportistas hagan lo que quedó pendiente por sus constantes viajes y concentraciones. Y son cosas básicas como ver películas en familia, leer, cocinar entre todos, jugar en el patio, llamar por teléfono a sus familiares.

Además, recomiendan actividades en línea que les permita mantenerse en contacto con sus amigos de siempre. Una de ellas es el reto de hacer cascaritas con papel higiénico o lo último de Antonio Valencia, quien se rapó.

#10toquesChallenge by Leo Messi Nivel de exigencia: 1⃣ sobre 🔟 Vídeo: https://t.co/n5uVKB5MJy 🔵🔴🏡 #CulesEnCasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/EOX4xPCOlL

Otra es ayudar enviando mensajes a la población, sumándose a campañas como “Quédate en casa”.

Consejos para llevarse bien con la cuarentena:

Mantener la rutina: Despertarse temprano, entrenarse en el horario normal y cumplir a cabalidad con las rutinas entregadas por los preparadores físicos.

Aprovechar el tiempo: El deportista de alto rendimiento pasa mucho tiempo fuera de casa. Esta es la oportunidad para compartir con los hijos.

Recordar el propósito: Mantener presente que se está trabajando para un bien global.

Comunicación constante:Gracias a la tecnología pueden conversar mucho más tiempo con sus seres queridos.

Informarse bien: Elegir un momento del día para informarse y solo por versiones oficiales. Nada de videos virales.

En la medida de lo posible deben hacer su vida normal. No hay que verlo como vacaciones, ni como castigo. Es una oportunidad para hacer otras cosas que antes no se podía. Si se entrenaba de 8:00 a 10:00 debe respetarse ese horario y recordar que esto no va a durar toda la vida. Es recomendable aprovechar su exposición en redes para llevar un mensaje positivo.

Jenny Garzón, psicóloga deportiva