PSG y el Basaksehir se unieron contra gesto racista y se suspendió el partido

Los gestos de racismo cada vez tiene menos espacio en el fútbol contemporáneo. Se condenan a los hinchas con grandes multas si proliferan insultos de esta índole a los actores y hasta para los mismos protagonistas en cancha, sobre todo entre jugadores. Pero lo que nadie imaginaba era que un cuarto árbitro iba a incurrir en una de estas escenas.

El Lazio de Felipe Caicedo, a octavos de final de la Champions League Leer más

Pierre Webó, asistente del Basaksehir, denunció un comentario racista por parte del cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, lo que provocó la suspensión del partido ante PSG en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/bpx0CRKwjF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2020

Se estaba disputando el duelo entre el PSG y el Istanbul Basaksehir cuando ocurrió algo poco habitual. Cuando el árbitro central buscaba a un colaborador en la banca de suplentes del equipó visitante para mostrarle al tarjeta roja, el cuarto juez le habría señalado al camerunés Pierre Webo, segundo entrenador del Istanbul Basaksehir, pero con una expresión racista.

LigaPro: Las finales se jugarán el 23 y 29 de diciembre Leer más

"¿Why you said negro? (¿Por qué dices negro?)", reclamaba reiterada y efusivamente el exfutbolista de Nacional de Uruguay. "He said negro, he can´t said negro. ¿Why you said negro?", seguía enfatizando el entrenador.

Esto no pasó por alto a los jugadores del PSG y se juntaron en protesta para marcar un precedente en el fútbol. Los turcos le dejaron en claro al árbitro que no continuarían jugando con el cuarto árbitro en la cancha y de ese pedido no hubo regreso.

Los futbolistas del equipo visitante procedieron a retirarse del campo hasta que se cumpla su petición y esto fue respaldado por los dueños de casa. Quienes encabezaron este gesto de generosidad en el cuadro francés fueron Kylian Mbappé y Neymar Jr.

Muere Alejandro Sabella, técnico vicecampeón del mundo con Argentina Leer más

Actos racistas en el PSG vs Istanbul pic.twitter.com/4ArNK8RspV — Fut Azteca Shitposting ⛄️ (@futaztecapostin) December 8, 2020

Uno de los futbolistas del cuadro turco, Demba Ba, le recriminó al cuarto árbitro con mucha firmeza: "You never said this white guy, you said this guy, so why when you mentioned a black you have to said, this black guy (Tú nunca menciones este tipo blanco, dices este tipo, entonces por qué cuando mencionas a un tipo negro, le dices el tipo negro)".

Desde UEFA pretenden que se reinicie el compromiso, pero los dirigentes de cuadro turco fueron reacios que no quieren tener al árbitros ni siquiera en el VAR.