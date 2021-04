Presidente del COE Nacional asegura que la LigaPro no se detendrá, pero advirtió a los coperos

No se detendrá la acción en la LigaPro, así lo aseguró el presidente del COE Nacional.

El fútbol ecuatoriano entró la semana anterior a un nerviosismo generalizado por la coyuntura sanitaria. Hay varios clubes que ya han presentado casos actuales y rondaba el temor de que se paralice. Sin embargo, tras una reunión entre la FEF, LigaPro y el COE Nacional, se han delineado aspectos que garantizarán la continuidad del torneo.

"El campeonato ecuatoriano no se paró cuando ya hubo un estado de excepción a final del 2020, todo salió muy bien. El torneo local no ha tenido problemas, lo único malo fue el festejo del campeón", explicó el presidente del COE Nacional, Juan Zapata.

Zapata también se refirió a los contagios masivos que se han reportado en los diferentes equipos del torneo. "Es lógico que la gente se va a contagiar, pero hay que prevenir para eso están los protocolos. Se lo dije a Francisco Egas (presidente de la FEF) y a Miguel Ángel Loor (de LigaPro), aquí la perspectiva es la variante brasileña. El campeonato ecuatoriano no va a parar", sostuvo.

Acerca de los rivales de este país, Bragantino (que mide a Emelec), Flamengo (contra Liga de Quito), Atlético Paranaense (frente a Aucas) y posiblemente Santos (ante Barcelona), Zapata fue contundente con el mensaje en caso de que estos presentes contagiados.

"Si un equipo viene con positivos en el aeropuerto, ese partido no se juega. Y esta medida lo tomaríamos en estado normal, no solo en estado de excepción. Si mañana se juega contra un brasileño y presentan casos positivos, entonces nosotros no permitiremos que se juegue el partido", agregó.

"Si es uno, dos o tres, no se juega. Es que mira, en un avión comercial, nadie comparte nada, usan mascarilla; pero en el chárter, los futbolistas comparten todo. El riesgo es mayor. Si todos vienen negativos, se hace la burbuja del aeropuerto al hotel, y del hotel al estadio. Y si hay positivos, como dije antes, no se juega", concluyó en su explicación.