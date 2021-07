El podio que le faltaba a Richard Carapaz

Histórico. Así se puede resumir lo obtenido por Richard Carapaz en el Tour de Francia, al consolidarse en el tercer lugar de la competencia más importante del ciclismo a nivel mundial.

Primer caso COVID en la Villa Olímpica es minimizado por los organizadores Leer más

El tricolor se subirá el domingo 18 de julio al podio en París, para alcanzar la conquista que le faltaba en las grandes vueltas. Este nuevo éxito de Richie se suma al título del Giro de Italia, en 2019, y el vicecampeonato de la Vuelta a España, en 2020.

“Estoy muy contento, una satisfacción muy grande el conseguir el tercer lugar después de una contrarreloj muy dura. Es positivo, es mi quinto año como profesional y no me puedo quejar con todo lo que he obtenido”, afirmó Carapaz.

Resaltó que “nos hemos preparado de la mejor manera, intentado luchar por la clasificación general. Este tercer lugar tiene mucho mérito”.

Su esposa Tania Rosero, sus hijos, Santiago y Sofía, y su hermana Cristina serán testigos de este nuevo momento de gloria de la Locomotora del Carchi.

Santiago Rosero, entrenador de la selección ecuatoriana, destacó lo conseguido por Richie “en la mejor carrera del mundo”. Detalló que “llegar a un equipo World Tour es muy difícil, estar en la nómina de las grandes ya es un gran paso y hacer un podio es algo que muy pocos consiguen”.

El especialista señaló que Carapaz demostró su gran nivel al ser protagonista en el Tour, en especial en la tercera semana de la prueba, donde solo los mejores pueden dar pelea en los duros ascensos.

Leonardo Campana siguió el consejo del técnico Gustavo Alfaro Leer más

Enfatizó que además el país sale ganando. Primero por los puntos que se suma en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y también “porque genera mayor interés de las personas y de las empresas en el ciclismo, que se puede reflejar en beneficio de los corredores jóvenes”.

Tras festejar en París, Richie emprenderá viaje a Tokio, para junto a Jhonatan Narváez representar al país en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos, prevista para el sábado 24 de julio, en Fuji.

“Estoy seguro de que Richard podrá sostener en Tokio el gran nivel que demostró en el Tour. Jhonatan también ha realizado una gran preparación. Tenemos unos fuertes representantes”, manifestó Rosero.

Una vez en Japón, definirán con Carapaz y Narváez si se participará, el miércoles 28, en la prueba de contrarreloj.