Pervis Estupiñán, por seguir la huella de Antonio Valencia en Europa League

El Villarreal, donde milita Pervis Estupiñán, afronta el partido más importante en su historia deportiva. En la final de la Europa League, el Submarino Amarillo tratará de vencer al poderoso Manchester United, de Inglaterra.

Este miércoles 26 de mayo, a las 14:00 en Gdansk (Polonia), Estupiñán se convertirá en el segundo ecuatoriano en disputar el partido definitorio del segundo torneo más importante del viejo continente. Anteriormente lo hizo Antonio Valencia con los Diablos Rojos en la temporada 2016-17, cetro que ganó y que hoy el lateral tricolor buscará emular lo hecho por Toño, quien semanas atrás anunció su retiro del fútbol profesional.

Darío Araujo, periodista de los medios de comunicación españoles Eurolatina Televisión y Radio Sonora FM, le dijo a EXPRESO que los habitantes del país ibérico “tienen puesto los ojos en la final, ya que en Champions League no tienen ningún representante”.

Los hinchas del Submarino Amarillo confían en ganar al Manchester de Cavani, Pogba, Rashford, Fernandes y compañía, ya que los dirige Unai Emery, técnico que con el Sevilla ganó tres trofeos consecutivos de Europa League (2014, 2015 y 2016), según Araujo.

Antonio Valencia ha sido el único ecuatoriano que ha ganado la Europa League. Archivo

Además, hay expectativa en el rol que pueda tener Pervis ante el United. El lateral izquierdo de Ecuador ha tenido una campaña destacada, pero en los últimos partidos de la liga española fue relegado al banco de suplentes.

“Pervis venía bien antes de las lesiones, con gran nivel. Si bien es cierto el último mes casi no jugó, y no es por falta de confianza de Emery, es más que todo porque Alfonso Pedraza le ganó la partida por la titularidad. Este partido es una gran ocasión para que se reivindique. Va a jugar, pero no de titular”, detalla Araujo.

El lateral ecuatoriano ha sido alternante este año con el Submarino Amarillo. Teddy Cabrera

Por su parte, el defensa Pedraza manifestó que llegan en buen momento a la final. “Llegamos en uno de los mejores momentos de la temporada. Afrontamos la final con la máxima ilusión”, recalcó.