Peligra la continuidad de Tito Valencia en El Nacional

La presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, reconoció que existe la posibilidad de terminar el contrato con Tito Valencia. ¿La razón? El extremo no puede salir del país por asuntos legales.

El cuadro criollo jugará la Copa Sudamericana y en caso de avanzar en el torneo no podría contar con el jugador para ningún partido en el exterior. "No tiene que abandonar el club, pero el tema es que el niño (Tito Valencia) tiene prohibición de salida del país", aclaró Vallecilla la mañana de este martes 28 de enero de 2020, en la presentación de la Copa Sudamericana.

Vallecilla contó que ya tuvo una conversación con Barcelona, dueño de los derechos deportivos de Valencia, para explicar la situación, ya que se trata de un contrato muy alto.

"Nos indicaban que es un tema de SRI (Servicio de Rentas Internas) y por eso no viajó a la pretemporada (en Colombia). Si no lo puede hacer entonces tampoco podemos seguir sosteniendo un tema económico de ese nivel, si no nos va a poder apoyar viajando con nosotros”, agregó Vallecilla.

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, dijo en Diblu que Tito Valencia tiene contrato con El Nacional hasta mediados de 2020, pero sí hay una cláusula para terminarlo antes. "Si El Nacional decide que regrese antes a Barcelona, lo analizaremos", concluyó.