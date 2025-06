Patricio Galarza: “Se puede seguir soñando con un próximo Lapentti”

El tenis en Ecuador llegó a figurar entre los deportes más importantes del país por décadas. Con hazañas como el título de Roland Garros de Andrés Gómez en 1990, y el puesto # 6 en el ranking mundial ATP de Nicolás Lapentti en 2020, entre otros muchos logros más por nombrar, aún se sigue esperando esa generación que llegue al nivel, pero no se da.

Bajo esas expectativas ambiciosas, el pasado 26 de mayo fue electa una nueva directiva que pasó por una intervención cuestionada a cargo del Ministerio de Deporte y que dejó a Patricio Galarza como máximo dirigente. En entrevista con EXPRESO, el titular para el periodo 2025-2029 expone la situación que actualmente vive la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) y el trabajo para recobrar la imagen.

¿Cómo llega Patricio Galarza a la presidencia de la FET?

Llego con el compromiso de juntar a la familia del tenis. No soy un dirigente nuevo, he venido escalando de a poco, primero por los clubes y luego por la Asociación de Tenis de Campo del Guayas. Si bien por motivos de salud me alejé casi 10 años, luego de la pandemia volví, hasta que se dio la oportunidad de la presidencia.

Tras la intervención, ¿cuál era el sentir entre los clubes?

No voy a negar que el momento fue difícil, sin embargo se dejó en claro que se buscaba que sean los clubes los que decidan las riendas del futuro del deporte en el país; no otras instituciones que tienen menos relevancia. Y así se hizo.

¿A qué se refiere con eso?

De acuerdo con ley del deporte, los clubes de alto rendimiento tienen una participación en el 70% de los votos, mientras que los formativos apenas el 30%. Por ejemplo, se daba el caso de que existía un club de alto rendimiento de beach tenis al que se le daba mayor peso que a uno formativo de Bahía, Portoviejo o Jipijapa. Eso no podía ser posible, así que antes de la elección se trabajó para poder tener una representación más equitativa y se logró. Todo bajo la supervisión del Ministerio del Deporte.

¿Entonces se le está quitando valor al beach tenis?

Al contrario, solo se buscó tener un poco más de justicia y nivel entre las disciplinas en un proceso electoral.

¿En qué estado encuentra a la FET?

En que es un organismo que depende mucho de la autogestión. Si dependiéramos solo de los recursos que el estado nos da, alcanzaría solo para pagar los sueldos de los trabajadores. Sí, necesitamos esos recursos y lo recibimos de la mejor manera, pero sino fuera por la empresa privada el deporte no podría subsistir. Este es un deporte caro.

¿Cómo es visto actualmente el deporte en el país?

Con mucho potencial. Hay mucha calidad y creo que lo mejor es que se han diversificado los polos. Ya no solamente hay representantes de Guayaquil, sino también de Cuenca, Quito, Manta, Portoviejo, Bahía de Caraquez y más. El deporte se está despolarizando, hay más de dónde buscar.

¿Cómo aprovechar eso?

Personalmente me encuentro comprometiendo a todos los clubes del país, haciéndoles una visita para mostrarles el plan que pretendemos, algo que nunca se ha hecho.

¿Qué pasa con esa nueva generación gloriosa de tenistas que no termina de llegar?

Es complejo, porque viene de la mano del alto costo que tiene la práctica de este deporte. Desgraciadamente vivimos en una parte del hemisferio donde se nos complica viajar para tener más competencia a más alto nivel o cumplir con un circuito. Los costos son muy altos para los padres y ahí es que cambian los objetivos como jugar por estudios (becas) y demás. Es saludable que se juegue por estudios, que sean profesionales, pero que luego sigan con sus carreras deportivas.

¿Qué hacer?

Tenemos campeones plenamente identificados que van ser parte de esta nueva dirigencia de FET acompañándolos en su formación.

¿Se puede seguir soñando con un próximo Nicolás Lapentti o Andrés Gómez?

Claro que sí. Ecuador es potencia y protagonista a nivel junior y juvenil, siempre estamos asistiendo a Mundiales y torneos internacionales con buenas ubicaciones, lo que quiere decir que material de trabajo existe. Lo que debemos identificar es la brecha dónde esos valores se pierden, que creo personalmente es cuando empiezan a necesitar de patrocinios y presupuestos.

Se rumoró que su directiva fue puesta por el último presidente, ¿qué responde a eso?

Creo que son personas que no dan la cara, que no tienen pruebas de lo que acusan, así que dejen trabajar, estoy seguro que los resultados vendrán a corto y largo plazo. Dejen de hacerle daño al tenis ecuatoriano.

¿Cosas por mejorar?

La traída de torneos Futuros al país. Son los eventos en los que muchos empiezan a sumar sus primeros puntos en el ranking profesional, así que sino pueden viajar por presupuestos, al menos que los tengan al alcance.

