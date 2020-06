Patinaje, entre las ganas y la incertidumbre

El lunes pasado Renato Campana le volvió a dar la vuelta a la pista de patinaje de carreras luego de casi 90 días. La sensación fue como una explosión. Ansiedad, desesperación, libertad y hasta miedo, se adueñaron del integrante de la selección nacional, quien retrató el momento en sus redes sociales con una sonrisa que lo decía todo.

Campana, junto a Johan Mora y Renato Carchi son los miembros del alto rendimiento que ya “vuelan” en la pista. Los tricolores, bajo el mando del director técnico Juan David González, regresaron con tal fuerza que el estratega confesó que tuvo que “bajarles las revoluciones”, sin pensar que eso era un aviso: la World Skate (la Federación Mundial de este deporte) les notificó la tarde y noche del martes que su cita más inmediata, el Mundial en Cartagena, Colombia, que estaba prevista para septiembre, quedaba postergada para 2021. Hoy entrenan con fuerza, aunque sin la certeza de un calendario.

“Es lo que nos toca afrontar ante la situación que está pasando. El evento era crucial para nosotros; hoy estamos en el aire nuevamente. Primero estaba estipulado para septiembre, aunque con la pandemia pensaron en moverlo a diciembre; finalmente decidieron mandarlo a junio o julio del próximo año” expresó González con tono de resignación.

Temperatura. Desde incluso antes de ingresar al complejo se les revisa si tienen fiebre. Christian Vinueza

El deporte cambió. No es igual y no lo será al menos por un buen tiempo; eso lo tienen claro. Acceder a una práctica en el complejo Pancho Jiménez Buendía, de la Federación Deportiva del Guayas, en Miraflores, es toda una travesía. Al ingreso, los deportistas deben estar previamente registrados, luego se les toma la temperatura, pasan por un arco de desinfección, se cambian de uniforme conservando la distancia reglamentaria, y antes de ingresar a la pista deben rociarse de alcohol y portar mascarillas.

“Estamos contentos por volver, aunque es todo un trámite. Necesitábamos regresar a la pista. Creo que no somos los únicos que estamos pasando por esto así que debemos seguir entrenando con las mismas ganas”, recalcó Campana, quien además explicó que antes de retomar los entrenamientos todos sus compañeros se realizaron pruebas Covid-19 para estar 100% seguros de no haber contagios entre ellos.

Durante el tiempo que los patinadores de velocidad trabajaron en casa sus actividades se fundamentaron en la preparación física (ejercicios completos de desarrollo muscular en piernas, abdomen y miembros superiores), así como bicicleta entre 3 y 4 horas al día.

Lo bueno que nos deja la pandemia fue el reinventarnos. En lo competitivo, toca enfocar a lo que se venga; preocupa que no hay un calendario.

Juan David González, técnico de Ecuador

Desinfección. Al tocar la pista son rociados con alcohol. Antes las instalaciones fueron sanitizadas. Christian Vinueza

“Decir que mejoraron su rendimiento sería mentir, pero al menos creo que lograron mantenerse y eso se pudo notar al regresar con fuerza en el primer día de pista”, dijo el seleccionador. El lunes y el martes los tricolores hicieron 15 kilómetros y el miércoles subieron la intensidad a 20. Hoy están a la espera de la definición de un nuevo calendario de competencias.

“Nos queda un Panamericano de Naciones que iba a ser en Lima, pero se rumora que puede ir a Colombia... diría que no lo van a hacer”, apuntó González. Por lo pronto, la selección nacional de patinaje artístico se suma a las actividades y el miércoles también volvió a la pista.

Hay que estar alegres por volver y por la salud. Aunque no hay una cita fuerte a la vista debemos seguir enfocados; el 2021 será muy duro. Renato Campana, vicecampeón mundial juvenil

Preocupación general

El alto rendimiento sigue sin recibir dinero

“La plata del Estado no llega”, con esta afirmación la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín, Marisol Castro, confirmó que la problemática expuesta la semana pasada por Diario EXPRESO continúa. La titular del organismo nacional aseguró tener comprobantes de que es el Ministerio de Finanzas, no la Secretaría del Deporte, la que no agilita los pagos desde febrero, por la crisis de la pandemia.

La compra de termómetros e implementos sanitizantes ha sido autogestión e incluso préstamos privados, pero hasta eso se agota.