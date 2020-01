"El partido en Echaleche fue el que más sufrí en mi vida"

Loor: "Tomé una decisión polémica para precautelar la paz de la liga" Leer más

Gonzalo Mastriani cerró la temporada 2019 con 14 goles en su cuenta personal y se alzó como uno de los artilleros más interesantes del torneo. Guayaquil City blindó a su bombardero hasta la temporada 2022, pero en este 2020 sueña con un título nacional o clasificar a un torneo internacional. El charrúa visitó EXPRESO y habló sobre lo que le dejó la temporada 2019, la “pesadilla” que vivió en Europa y la anécdota con un histórico de su país: Luis Suárez.

Mire aquí el En Vivo completo:

-¿Qué le dejó la temporada 2019?

-Fue un balance positivo. En un principio fue difícil adaptarme y entrar en el equipo. En fin de año, cuando se hacen las cuentas, fue muy positivo, a pesar de no conseguir los objetivos grupales. Fue mi mejor temporada en cuanto a cuota goleadora y eso me llena de confianza.

- ¿Qué tal el equipo 2020?

-Tenemos un plantel más joven, es más comprometido, los chicos nuevos que llegaron se adaptan rápido al grupo y a la idea de trabajo y juego. Eso es importante para arrancar de buena manera.

- La pretemporada.

-Se empiezan a plantear los objetivos, pero primero se está trabajando en el grupo humano como prioridad y luego lo deportivo, físico y mental. La idea es llegar lo más alto posible y por qué no pensar en campeonar, si comenzamos todos iguales.

-Su relación con Pool Gavilánez.

-Buena, es un entrenador que trabaja mucho, que quiere lo mejor de sus jugadores y les da lugar a los de mayor experiencia.

El futbolista habló de su conflictivo paso por el fútbol italiano, cuando el Parma lo compró. JImmy Negrete / Expreso

- ¿Cómo llegó a Guayaquil City?

-Primero fue cuando llegué a Boston River me fue bien y John Wilson (representante) me dijo que Pool (Gavilánez), me estaba siguiendo hace unos años y que estaba interesado en mí. Hablé con él, la idea de trabajo y juego. Hablé con Guillermo De Los Santos sobre el fútbol ecuatoriano.

- ¿Cómo fue su adaptación?

-Fue difícil, me costó un montón adaptarme al calor de Guayaquil y a la altura (de la Sierra), pero tenía la mentalidad de aprovechar esta oportunidad. Uno le expresa después a lo jóvenes lo que viví, tuve varias salidas de mi país y casi todas negativas en muchos aspectos no solo en lo deportivo.

- ¿Qué fue lo más complejo de adaptarse a Guayaquil?

-Lo peor es el calor, el tránsito es algo normal, sabes que a las 19:00 no puedes moverte mucho. Había vivido en Tampico en México que también hay mucho calor. De ahí tengo una vida tranquila en mi casa con mi esposa y mis hijos. Soy muy casero, juego a la play con mi hijo, ver Netflix, leer.

- ¿El último que leyó?

-El último que leí fue La tragedia de los Andes, es muy bueno. Trato de leer por ese lado de deportes.

-¿No tuvo ofertas para ir a otro club?

-(Ríe) sinceramente, que yo sepa no. A mí personalmente no, si llamaron a mi representante o gente del club no me dijeron.

Prev Next Mastriani estuvo en algunas convocatorias de las divisiones inferiores de la selección uruguaya. JImmy Negrete / Expreso

El futbolista de Guayaquil City atravesó un gran 2019 en el balompié de Ecuador. JImmy Negrete / Expreso

-¿Hubo crisis económica en Guayaquil City?

-Ya se solucionó todo, se pagó saldos y todo bien.

- ¿Qué pasó cuando fue a Italia?

-Es una historia larga y compleja. Trato de no rememorarla mucho porque no fue muy buena. Debuté con 18 años en Cerro y me fue muy bien, desperté interés en el Parma y quería contratarme, fui a Italia a tramitar el pasaporte. Me querían comprar, el club en el que estaba no quería la oferta. Yo tenía dos años de contrato y no renovaban, faltando seis meses decidí firmar con Parma y en ese trajín perdí oportunidades en la selección sub 20 y sub 23. No me fui de la mejor manera, me fui criticado, pero tomé la decisión de ir al sueño europeo que tenía, un contrato de cinco años. Pero llegué y la realidad era muy difícil, el club estaba a punto de quebrar, luego sucedió. Era recién padre, pasaban muchas cosas. Lo que iba a ser un sueño terminó siendo una pesadilla. No cobré nunca, en los dos años creo que cuatro meses. Me costó mucho salir de ese momento. Tuve que tener ayuda de sicólogos y de mi familia y ahí pude levantar.

-Su anécdota con Luis Suárez.

-Estábamos entrenando la sub 20 y la mayor tenía doble fecha de eliminatorias. Suárez estaba suspendido y entrenó con nosotros. A mí me fue muy bien, hice dos goles con dos pases de él. En ese momento mi esposa estaba embarazada y tenía para ese día la ecografía. Yo pedí permiso para salir y cuando voy saliendo del complejo, mi esposa me manda un mensaje y miro el teléfono. Había un puentecito y empiezo a sentir que se mueve el carro y caigo en el lado del puente. Atrás venía Suárez y me dijo “qué te pasó boludo”, en ese momento estaba como loco, ansioso por el tema de mi hijo, si dejé el carro ahí, llamé a una grúa y un compañero me llevó al eco.

El bombardero charrúa tiene contrato con Guayaquil City hasta finales del 2022. JImmy Negrete / Expreso

-El partido que más disfrutó en 2019.

-El partido de Mushuc Runa, fue mi primera vez que hacía cuatro goles. Hubo una parte en la que nos empataron y faltando cinco minutos hago los últimos dos goles. Para mí fue una locura, no es común hacer cuatro goles. Lo disfruté un montón.

-¿Y el que menos disfrutó?

-(Ríe) Repito, con Mushuc Runa. Cuando jugamos en la cancha de ellos, en Echaleche, fue el partido que más sufrí en mi vida. No sentía las piernas, no me podía mover, no me entraba aire. Fue un partido imposible, creo que tuve un par de ocasiones y las mandé a las nubes. Ese duelo en Echaleche fue muy duro.

-¿Qué estadio en el fútbol nacional le llama la atención?

-El Monumental y el Capwell son muy lindos estadios. Con Emelec disfruté un montón porque jugué y convertí, aunque me fui recaliente.

-Ese día se lo dieron vuelta, ¿cómo lo vivieron?

-Fue duro porque estábamos a tres puntos y si ganábamos los alcanzábamos. Yo le marqué al 70 y había que aguantar ante un Emelec que no venía bien y se notaba. A lo dos minutos expulsan a (Jairo) Jiménez, y después me sacan, terminé muy molesto.

-¿Cómo lo calmaron en casa?

-(Ríe) Mi mujer estaba más enojado que yo. Es que era un partido importante, lindo de jugarlo, perderlo sobre la hora por una inocentada es jodido, pero son cosas de fútbol.

Mastriani tiene una buena relación con Michael Hoyos, ambos comparten dentro y fuera del campo. Miguel Canales León / Expreso

- ¿Qué opina de la cantidad de compatriotas suyos que están jugando en Ecuador?

-Es muy bueno, porque es un fútbol atractivo, con equipos importantes que hacen cosas internacionalmente. Es bueno que el fútbol ecuatoriano vaya en crecimiento, hace poco salió que estaba entre las 14 más importantes del mundo.

-¿El jugador que más le llama la atención en LigaPro?

-(Ríe) La Tuka Ordóñez, por cómo está de grueso, me gustaba ver la batalla que tenían con Segundo Castillo, enormes los dos. Segundo todavía tiene con qué defenderse.

-¿El defensa con el que tuviste más problemas?

-Guille (De Los Santos) que me conoce desde chico, sabe mis movimientos, en una que otra nos dábamos, con él siempre tuve un duelo particular.

-¿Una meta para el 2020?

-Me gusta pensar y soñar en grande. El torneo no arrancó, estamos en igualdad de condiciones. Salir campeón sería brillante.